Біля залізничного вокзалу у Кременчуці сталась аварія: рух ускладнений

На місці працюють правоохоронці
На перехресті неподалік залізничного вокзалу у Кременчуці сталась аварія. Нині рух вулицею Старшого Лейтенанта Кагала ускладнений. Про це «Кременчуцькому Телеграфу» повідомили очевидці події, інформацію підтвердили у патрульній поліції Кременчука.
На місці працюють правоохоронці. Маршрутки і автобуси рухають в об’їзд через вулицю Соборну.
Нагадаємо, на Полтавщині водійка Chevrolet влетіла у відбійник, проте сама не постраждала.
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