Біля залізничного вокзалу у Кременчуці сталась аварія: рух ускладнений

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На перехресті неподалік залізничного вокзалу у Кременчуці сталась аварія. Нині рух вулицею Старшого Лейтенанта Кагала ускладнений. Про це «Кременчуцькому Телеграфу» повідомили очевидці події, інформацію підтвердили у патрульній поліції Кременчука.

На місці працюють правоохоронці. Маршрутки і автобуси рухають в об’їзд через вулицю Соборну.

Нагадаємо, на Полтавщині водійка Chevrolet влетіла у відбійник, проте сама не постраждала.