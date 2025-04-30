Відзавтра у Кременчуці та на Полтавщині почнуть продавати бензин зі спиртом: що це означає

Сьогодні, 17:27 Переглядів: 183

Зростання цін на пальне попередньо не планується, проте водія упродовж кількох місяців варто спостерігати за якістю бензину

Уже завтра, 1 травня, на заправках Кременчука, Полтавщини та всієї України почнуть продавати бензин, у складі якого має бути мінімум 5% біоетанолу (або ж зневодненого етилового спирту). Відповідний закон ухвалила Верховна Рада України у червні минулого року.

Такі зміни є частиною євроінтеграційного процесу України, адже в Європі давно запроваджена практика використання спиртовмісного бензину. Таким чином прагнуть зменшити кількість шкідливих викидів від автомобільних вихлопів. Кисень, що міститься в біоетанолі, сприяє кращому спалюванню вуглеводного палива.

В Україні більшість мереж автозаправних станцій планують такий бензин купувати у країнах Європи, проте дехто запроваджуватиме виробництво спиртовмісного бензину на місцевих нафтобазах.

Аналітики заявляють: ціни на бензин не повинні зрости, адже деякі заправки продавали спиртовмісний бензин і раніше.

Також фахівці додають: таке паливо не чинить ніякого негативного впливу та автомобілі. Проте упродовж перших кількох місяців водіям варто слідкувати за якістю пального.

Нагадаємо, в Україні відновили планові перевірки якості пального на заправках.