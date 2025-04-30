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Кременчук, Гроші

Охорона службових машин, укриття і меблі: виконком у Кременчуці отримає майже пів мільйона гривень

Сьогодні, 17:02 Переглядів: 197

Гроші виділяють зі Стабілізаційного фонду Кременчуцької громади

У Кременчуці виконавчий комітет отримає майже 500 тисяч гривень. Гроші планують спрямувати на закупівлю меблів, зарплату охоронця та на охорону гаражів для службових машин. Про це стало відомо під час депутатської комісії з питань бюджету і фінансів 30 квітня. 

Зокрема, понад 60 тисяч гривень піде на закупівлю сигналізації, які встановлять на два гаражі, де розміщені службові машини та інші цінності виконкому. 180 тисяч гривень виділяють на закупівлю меблів у кабінети управління з питань організаційно-мобілізаційної роботи. 

Понад 200 тисяч спрямовують на зарплату охоронця до кінця року, який охороняє укриття виконкому. Гроші виділятимуть зі Стабілізаційного фонду Кременчуцької громади.

Нагадаємо, виконавчий комітет замовив ремонт службових машин. Договір виконком підписав з ТОВ «Авто крок» 28 квітня. Вартість робіт — понад 200 тисяч гривень.

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Автор: Телеграф
Теги: стабфонд виконком
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