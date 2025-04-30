На Полтавщині лісівники провели спільні навчання з рятувальниками щодо гасіння лісових пожеж (уточнено)

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Працівники Державної служби надзвичайних ситуацій перевірили техніку на справність та відпрацювали разом з лісівниками навички гасіння пожеж

На Полтавщині лісівники та рятувальники провели спільні щорічні навчання щодо гасіння лісових пожеж. Про це інформують у пресслужбі Слобожанського лісового офісу.

Так днями у Гадяцькому лісництві відбулися навчання з ліквідації умовних пожеж. Лісівники разом із надзвичайниками перевірили техніку і водозабори, а також відпрацювали навички та вміння з локалізації та ліквідації загорянь у лісових масивах.

Нині лісівники забезпечені необхідним для ліквідації пожеж обладнанням: пожежними автомобілями, пікапами з модулями, тракторами, ранцевими вогнегасниками та іншим інвентарем. Під час виникнення невеликих загорянь у лісах, на місце події виїздить державна лісова охорона і вогнеборці та власними силами гасять вогонь. Якщо ж фіксується швидке поширення вогню, виникнення верхової пожежі чи надзвичайного стану, на подолання вогню залучають рятувальників Державної служби надзвичайних ситуацій України.

Також у Слобожанському лісовому офісі нагадали, що у лісах Полтавщини зберігається підвищений рівень пожежної небезпеки. Тож відвідувати ліси за таких умов заборонено.

Нагадаємо, цьогоріч наприкінці березня сталася лісова пожежа поблизу Кременчука.