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Кременчуцький район налагоджує міжнародні зв'язки: відбулася перша зустріч із литовцями

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 130

 

Представники Кременчуцької райвійськадміністрації та районної ради зустрілися із представниками Алітуського самоврядування 

Кременчуцький район планує встановити партнерські відносини із міжнародними колегами. Про це повідомив очільник Кременчуцької райвійськадміністрації Олександр Аленін.

Так днями у стінах РВА відбулася перша онлайн-зустріч представників райвійськадміністрації та районної ради із литовськими партнерами — головою Алітуського районного самоврядування пані Расою Віткаускєне та її колегами.

 

Обговорили напрямки співпраці, поділилися досвідом і зробили перший крок до партнерства. Війна не зупиняє розвиток — навпаки, відкриває нові горизонти єдності й взаємодії! — наголосив Олександр Аленін.
Зазначимо, що Кременчук установив статус міста-побратима із литовським Алітусом та планує встановити партнерські відносини із містом Ческе-Будейовіце, що у Чеській Республіці.
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Автор: Яна Гудзь Джерело фото: Олександр Аленін
Теги: Кременчуцька РВА міжнародні партнери Алітус
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