Кременчуцький район налагоджує міжнародні зв'язки: відбулася перша зустріч із литовцями

Представники Кременчуцької райвійськадміністрації та районної ради зустрілися із представниками Алітуського самоврядування
Кременчуцький район планує встановити партнерські відносини із міжнародними колегами. Про це повідомив очільник Кременчуцької райвійськадміністрації Олександр Аленін.
Так днями у стінах РВА відбулася перша онлайн-зустріч представників райвійськадміністрації та районної ради із литовськими партнерами — головою Алітуського районного самоврядування пані Расою Віткаускєне та її колегами.
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