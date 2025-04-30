Заморозки на Полтавщині можуть повернутися — синоптики

Сьогодні, 15:34 Переглядів: 0

У зв’язку з цим в області оголошують І рівень небезпечності — жовтий

До кінця тижня на Полтавщині синоптики прогнозують повернення нічних заморозків. Про це інформують у пресслужбі Полтавського обласного гідрометцентру.

Зокрема, стихійні метеорологічні явища прогнозують уночі 2 та 3 травня. У ці дні у регіоні очікуються заморозки на поверхні ґрунту — від 0 до +5°C. Оголошений I рівень небезпечності (жовтий).

Температуру повітря уночі синоптики прогнозують +1…+6°C, а вдень — від +11°C до +16°C 2 травня, а 3 травня — від +16°C до +21°C.

Загадаємо, заморозки у повітрі й на поверхні ґрунту синоптики прогнозували і на 28 квітня.