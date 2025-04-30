Усі працівники бюджетних установ у Кременчуці отримали зарплати — мерія

Станом на кінець квітня усі бюджетні установи в Кременчуці профінансовані в повному обсязі. Про це повідомила заступниця міського голови Тетяна Неіленко під час засідання депутатської комісії з питань бюджету і фінансів.
Разом з зарплати працівники установ отримали і муніципальні доплати, розповіла Неіленко.
Нагадаємо, доплати за особливі умови роботи працівникам різних бюджетних установ почали вводити з 2025 року. Першими (з січня) їх почали отримувати вчителі. Поступово муніципальні доплати стали поширювати на працівників інших бюджетних закладів та установ.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.