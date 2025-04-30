Де завтра у Кременчуці планово вимикатимуть світло

У четвер, 1 травня, у Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».
пров. Володимира Кисельова, 1/2А–11/1
пров. Ринковий, 7/13, 9, 11/14
просп. Свободи, 56
вул. Єднання України, 5, 7
вул. Майора Пугача, 3–12.
вул. Експресівська, 1–48
вул. Полковника Оксанченка, 2.
пров. Композитора Вербицького, 1
пров. Композитора Вербицького, 2Б–16
пров. Марії Примаченко, 2–25
пров. Новогеоргіївський, 10А
пров. Парковий, 2Б, 18/2, 20/2
пров. Південний, 1/29–26
пров. Фізкультурний, 1А–22
пров. Чередницький, 4
туп. Автозаводський, 2
туп. Миколи Сціборського, 7
туп. Юннатів, 1–7
вул. Автозаводська, 11–32
вул. Давида Кострова, 2/37
вул. Енергетиків, 39Б–47А
вул. Івана Багряного, 1/39
вул. Івана Дзюби, 3–36
вул. Івана Котляревського, 26/19, 30
вул. Капітана Корпана, 2–25/9
вул. Капітана Мовчана, 1–26
вул. Княгині Ольги, 2, 4, 6
вул. Максима Кривоноса, 20/1, 25
вул. Максима Кривоноса, 26–40
вул. Молодіжна, 8
вул. Олександра Довженка, 1–7
вул. Паризька, 14/35
вул. Паризька, 2/32–12
вул. Платухіна, 20–37
вул. Рєпіна, 1/30–20/26
вул. Рєпіна, 2/26–8
вул. Романа Шухевича, 11–36
вул. Харитини Пекарчук, 5–26/2
вул. Харківська, 10–30
вул. Щаслива, 2–40.
пров. Кузьми Скрябіна, 1, 2В, 3
просп. Лесі Українки, 18, р-н буд. 18
просп. Полтавський
просп. Полтавський, 277/2–281
с. Мала Кохнівка
с. Потоки
с. Придніпрянське
туп. Урожайний, 2
вул. Горліса-Горського, 3–10
вул. Євгена Патона, 25
вул. Київська, 64–121
вул. Олексія Древаля, 182/1–186
вул. Ярова, 1–7.
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