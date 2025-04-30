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Що і коли сіяти у травні, щоб отримати великий урожай

Сьогодні, 22:00 Переглядів: 90

У травні для садівників настає гаряча пора. Природа вже остаточно прокинулась після зимової сплячки, приходить тепло. В цей період рослини можна висаджувати у відкритий ґрунт або проводити посів

Найкращі дні для робіт в саду та на городі у травні 2025 року: 1, 2, 5, 6, 8, 9, 3, 15, 16.

У травні висаджують майже все — овочі, фрукти, ягоди, квіти:

  • Коренеплоди (морква, буряк, редиска, картопля): 10, 11, 20, 21.
  • Зелень (петрушка, кріп, шпинат, салат): 13, 14, 22, 23.
  • Томати, перець, баклажани: 11, 12, 13, 20.
  • Гарбузові (кабачки, огірки, дині, кавуни): 13, 14, 18, 19.
  • Однорічні квіти (петунія, чорнобривці): 10, 11, 13, 14.
  • Багаторічники та цибулинні квіти: 11, 12, 20, 21.
  • Кімнатні квіти: 13.

Не рекомендується займатися посівом і посадкою рослин у такі дні травня 2025 року: 3, 4, 17, 18, 27.

Натомість у ці дні можна зайнятися іншими роботами:

  • прополюванням;
  • обприскуванням;
  • доглядом за ґрунтом;
  • покупкою і перевіркою інвентаря.
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Автор: Мирослава Українська
Теги: город календар городника весна
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