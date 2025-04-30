Що і коли сіяти у травні, щоб отримати великий урожай

Сьогодні, 22:00 Переглядів: 90

У травні для садівників настає гаряча пора. Природа вже остаточно прокинулась після зимової сплячки, приходить тепло. В цей період рослини можна висаджувати у відкритий ґрунт або проводити посів

Найкращі дні для робіт в саду та на городі у травні 2025 року: 1, 2, 5, 6, 8, 9, 3, 15, 16. У травні висаджують майже все — овочі, фрукти, ягоди, квіти: Коренеплоди (морква, буряк, редиска, картопля): 10, 11, 20, 21.

Зелень (петрушка, кріп, шпинат, салат): 13, 14, 22, 23.

Томати, перець, баклажани: 11, 12, 13, 20.

Гарбузові (кабачки, огірки, дині, кавуни): 13, 14, 18, 19.

Однорічні квіти (петунія, чорнобривці): 10, 11, 13, 14.

Багаторічники та цибулинні квіти: 11, 12, 20, 21.

Кімнатні квіти: 13. Не рекомендується займатися посівом і посадкою рослин у такі дні травня 2025 року: 3, 4, 17, 18, 27. Натомість у ці дні можна зайнятися іншими роботами: прополюванням;

обприскуванням;

доглядом за ґрунтом;

покупкою і перевіркою інвентаря.

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