Що і коли сіяти у травні, щоб отримати великий урожай

У травні для садівників настає гаряча пора. Природа вже остаточно прокинулась після зимової сплячки, приходить тепло. В цей період рослини можна висаджувати у відкритий ґрунт або проводити посів
Найкращі дні для робіт в саду та на городі у травні 2025 року: 1, 2, 5, 6, 8, 9, 3, 15, 16.
У травні висаджують майже все — овочі, фрукти, ягоди, квіти:
Не рекомендується займатися посівом і посадкою рослин у такі дні травня 2025 року: 3, 4, 17, 18, 27.
Натомість у ці дні можна зайнятися іншими роботами:
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