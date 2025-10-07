Працівників судової системи Полтавщини відзначили нагородами до Дня юриста

Працівників судової системи Полтавщини відзначили нагородами з нагоди професійного свята — Дня юриста. Відповідне рішення ухвалила Рада суддів України, пише «Закон і бізнес».
За значний вклад у зміцнення авторитету судової влади, високий професіоналізм, особистий внесок у розвиток судової влади, багаторічну сумлінну працю та з нагоди Дня юриста Почесну грамоту Ради суддів України отримала Валерія Похила, старший секретар Кременчуцького районного суду Полтавської області.
Грамотою Ради суддів України відзначили:
Нагадаємо, нещодавно з нагоди Дня Незалежності нагородами відзначили працівників Кременчуцького районного суду.
