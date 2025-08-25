У Кременчуці працівників районного суду відзначили нагородами

Працівників Кременчуцького районного суду відзначили нагородами з нагоди Дня незалежності. Відповідне рішення ухвалила Рада суддів України, пише «Закон і бізнес».

За значний вклад у зміцнення авторитету судової влади, високий професіоналізм, особистий внесок у розвиток судової влади, багаторічну сумлінну працю та з нагоди Дня Незалежності України нагороди отримали:

почесну грамоту Ради суддів України — Анна Мойленко, секретар суду;

грамоту Ради суддів України — Дар’я Малахова, помічник судді;

подяку Ради суддів України — Анна Большего, секретар суду.

Нагадаємо, нещодавно у Кременчуці з нагоди Дня працівників суду Рада суддів України відзначила працівників Автозаводського районного суду.