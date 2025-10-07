Де завтра у Кременчуці планово вимикатимуть світло

У середу, 8 жовтня, у Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».
квт. 278, 12-18, 35
просп. Лесі Українки, 18, 115А
вул. Козацька.
пр-д Далекий, 1-10
пр. Зональний, 2-7
просп. Лесі Українки, 21, 25, 27
просп. Лесі Українки, 39-78А
просп. Свободи, 5, 5А
пров Шосейний, 10
пров. Антіна Кущинського, 4-8
пров. Бондарський, 4-26
пров. Господарський, 3-10А
пров. Кагамлицький, 2-18
пров. Кар’єрний, 1/4-23
пров. Козачий, 2/7-23
пров. Кузьми Скрябіна, 2Г-17
пров. Композитора Вербицького, 1-16
пров. Композитора Вербицького, 3А, 5
пров. Малокохнівський, 1-23/3
пров. Марії Примаченко, 2-25
пров. Межовий, 1-30
пров. Миргородський, 2-11
пров. Новогеоргієвський, 10А
пров. Парковий, 18/2-27
пров. Парковий, 2Б
пров. Південний, 1/29-26
пров. Піщаний, 5-27Б
пров. Світловодський, 3-8/19
пров. Степана Бандери, 19-40/40
пров. Уласа Самчука, 18-32
пров. Фізкультурний, 1А-22
пров. Фруктовий, 18
пров. Чорнобаївський, 40А, 60Б
вул. Академіка Герасимовича, 53-84А
вул. Академіка Герасимовича, 81-106
вул. Ананія Размислова, 3-34А
вул. Барвінкова, 1-30
вул. Велика Набережна, 11-27
вул. Віри Холодної, 33-66А
вул. Вільної України, 29-60
вул. Господарська, 1-38
вул. Гайдамацька, 72А-100А
вул. Данила Галицького, 6, 53, 55, 67
вул. Євгена Патона, 1-21А
вул. Енергетиків, 39-71
вул. Європейська, 83/18-87
вул. Івана Багряного, 1/39, 3-21
вул. Івана Дзюби, 3-36
вул. Івана Мазепи, 8, 8А, 52-71, 54, 58, 73/3
вул. Івана Підкови, 1/67-12/66
вул. Карпенка-Карого, 16-23
вул. Карпенка-Карого, 22-60
вул. Капітана Мовчана, 1-26
вул. Капітана Трусова, 50/18-81
вул. Квітки Цісик, 18/50
вул. Квартальна, 4, 14Б
вул. Кохнівська, 44-62
вул. Криворудна, 2-14
вул. Лікаря Богаєвського, 1/37, 3А, 3Б, 4А
вул. Льва Орнштейна, 1/7, 3, 5, 8
вул. Майора Борищака, 29, 31, 35
вул. Майора Пугача, 21-78
вул. Максима Кривоноса, 1А-40
вул. Максима Кривоноса, 41/2-92
вул. Національної Гвардії, 16-20
вул. Нижня, 1-28
вул. Новокагамлицька, 25-45
вул. Павла Скоропадського, 16
вул. Панаса Мирного, 3-15
вул. Паризька, 2/32-12
вул. Паризька, 2/32-14/35
вул. Переяславська, 83-120
вул. Підгірна, 1-38
вул. Піщана, 13-26
вул. Подовжня, 3-17
вул. Рєпіна, 1/30-20/26
вул. Рєпіна, 2/26-8
вул. Республіканська, 98-138
вул. Рокитнянська, 27С
вул. Сергія Кульчицького, 1/47, 4, 6
вул. Софіївська, 84
вул. Тараса Бульби, 9, 9А
вул. Херсонська, 1-22
вул. Хорольська, 30-67/18
вул. Чередницька, 116А
вул. Чумацький Шлях, 45-67
вул. Чумацький Шлях, 69-83
вул. Щаслива, 2-40
вул. Щаслива, 33
туп. 2-й Малокохнівський, 1/20-7
туп. 3-й Малокохнівський, 2-4
туп. 4-1 Малокохнівський, 1/14, 3
туп. Миколи Сціборського, 7.
квт. 304, 16-18
пр. 1-й Індустріальний, 2, 3, 4
пр. 2-й Індустріальний, 3, 4
пр. 3-й Індустріальний, 3, 4
пр. 4-й Індустріальний, 3, 4
пр. Сонячний, 3-45
пр. Великокохнівський, 1-61
пров. 2-й Індустріальний, 3-12
пров. 3-й Індустріальний, 11, 12
пров. 4-й Індустріальний, 6, 8
пров. 5-й Індустріальний, 5-12
пров. 6-й Індустріальний, 4А-10
пров. Великокохнівський, 1-15
пров. Делегатський, 3-20
пров. Індустріальний, 1/4-99
пров. Кузьми Скрябіна, 1, 2В, 3
пров. Прибережний, 3-10А
пров. Рівненський, 1-44
пров. Чорнобаївський, 1-58
туп. Сонячний, 38/12
вул. Великокохнівська, 2/2-57А
вул. Віри Холодної, 1-41А
вул. Джерельна, 16, 18
вул. Євгена Патона, 25
вул. Іллі Мєчнікова, 3-10
вул. Індустріальна, 2-145А
вул. Козацька, 71-134
вул. Марусі Чурай, 3-52
вул. Миколи Молочникова, 2, 4, 5, 11
вул. Миколи Татарулі, 3Б-204
вул. Нечуя Левицького, 15А-22
вул. Олексія Древаля, 85-223
вул. Сержанта Трушакова, 46-77
вул. Солов’їна, 10
вул. Спасо-Преображенська, 3, 4, 6
вул. Чернігівська, 1-23.
просп. Полтавський, 277/2-281
вул. Горліс-Горського, 3-10
вул. Київська, 64-80, 121
вул. Ярова, 1, 3, 5, 7
с. Мала Кохнівка
с. Потоки
с. Придніпрянське
с. Соснівка.
пров. Веселий, 10
вул. Європейська, 60А
вул. Івана Франка, 29, 33
вул. Перекопська, 40.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.