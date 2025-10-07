У Кременчуці в квартирі знайшли тіло 12-річної дівчинки

Сьогодні, 20:52 Переглядів: 98

7 жовтня у Кременчуці виявили тіло 12-річної дівчинки без ознак життя. Тіло знайшли родичі у квартирі за місцем її мешкання. Про це повідомили у поліції Полтавщини.

До поліції звернувся батько дитини о 18.00. На місце події прибула слідчо-оперативна група Кременчуцького районного управління поліції та криміналісти. Причини та обставини смерті дитини з’ясовує слідство.

Нагадаємо, у неділю, 5 жовтня, у Світловодську в орендованій квартирі виявили без ознак життя 16-річну дівчину з ножовими пораненнями. Загиблу звати Марія Євтушенко, вона студентка професійно-технічного училища №5, проживала на квартирі сама.