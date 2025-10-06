У Світловодську зарізали 16-річну студентку коледжу: що про неї відомо

У неділю, 5 жовтня, у Світловодську в орендованій квартирі виявили без ознак життя 16-річну дівчину з ножовими пораненнями. Тіло знайшли її родичі. Про це повідомили у поліції Кіровоградської області.

Вказано, що загибла навчалася у місцевому коледжі та проживала сама. Як йдеться на Facebook-сторінці професійно-технічного училища № 5 Світловодська, загиблою виявилась їх студентка Маша Євтушенко.

— Маша — «гусь-обнімусь» — ми її так називали, бо вона завжди зустрічала і проводжала всіх з широкими обіймами. Відкрита, вихована, дружня, ініціативна дівчина в групі учнів. У п’ятницю була «зіркою» фотосесії на святі вчителів: всіх вітала віршами, побажаннями і обіймами. Такою ми її будемо пам’ятати завжди, — йдеться у повідомленні директорки училища Алли Подопригори.

У поліції розповіли, що тіло дівчини направили на судово-медичну експертизу, щоб встановити точну причину смерті.

Відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст. 115 Кримінального кодексу України — умисне вбивство.

