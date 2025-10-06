У Світловодську зарізали 16-річну студентку коледжу: що про неї відомо

У неділю, 5 жовтня, у Світловодську в орендованій квартирі виявили без ознак життя 16-річну дівчину з ножовими пораненнями. Тіло знайшли її родичі. Про це повідомили у поліції Кіровоградської області.
Вказано, що загибла навчалася у місцевому коледжі та проживала сама. Як йдеться на Facebook-сторінці професійно-технічного училища № 5 Світловодська, загиблою виявилась їх студентка Маша Євтушенко.
У поліції розповіли, що тіло дівчини направили на судово-медичну експертизу, щоб встановити точну причину смерті.
Відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст. 115 Кримінального кодексу України — умисне вбивство.
