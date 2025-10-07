У Кременчуці пропонують роботу: вакансії для слюсарів, вантажників, водіїв та інших спеціалістів
У Кременчуці з’явилися нові вакансії для тих, хто шукає роботу. Роботодавці пропонують роботу як для спеціалістів із досвідом, так і для тих, хто готовий навчатися
Серед актуальних вакансій:
- Автослюсар (ремонт ходової, можливе навчання). Тел. 067-530-33-76 (Олександр).
- Вантажники на підприємство (постійна робота). Тел. 067-532-70-76, 067-530-42-94.
- Вантажник у макаронний цех. Тел. 096-330-31-30.
- Водій-постачальник, водій вантажного авто. Тел. 098-704-09-22.
- Двірник для прибирання житлових будинків (робочі години: пн–сб з 6:00 до 14:00). Тел. 067-733-99-51.
- Помічниця по дому для літнього чоловіка (можливе проживання, бажано з медичною освітою, передбачене право наслідування житла — 2-кімнатна квартира в центрі). Тел. 095-836-72-40.
- Охоронці (вахта 14×14 діб, проїзд і проживання за рахунок фірми, зарплата 600 грн/добу). Тел. 096-659-56-89, 095-427-70-98.
- Пакувальник у макаронний цех (упаковка по 5 кг). Тел. 096-330-31-30.
- Помічниця для роботи на городі (надається житло). Тел. 098-178-78-68.
- Прибиральниця у фітнес-клуб (графік 2/2, по 12 год., зарплата 12 000 грн/міс.). Тел. 050-351-59-67.
- Продавець у магазин чоловічого одягу (ТЦ «Плеяда», графік з 8:00 до 15:30, пн — вихідний). Тел. 097-921-92-80.
- Різноробочі на будівництво. Тел. 096-393-54-66, 066-886-28-83.
- Різноробочий у приватний сектор (можливе проживання). Тел. 068-304-72-72.
- Слюсар з ремонту автомобілів (можливе навчання та проживання). Тел. 098-704-09-22.
- Сортувальник макулатури та поліетилену (постійна робота). Тел. 067-532-70-76, 067-530-42-94.
- Стропальник на металобазу (район зуп. Присадки, офіційне оформлення, з/п 17 500 грн/міс., навчання за рахунок підприємства). Тел. 050-304-70-33.
- Швачка/кравець в ательє. Тел. 096-618-64-18.
Робота доступна у різних сферах: від легкої промисловості та торгівлі до транспорту, охорони та будівництва. Частина вакансій передбачає можливість навчання або проживання.
Нагадаємо, що у вересні Служба зайнятості назвала найбільш затребувані професії в Україні.
