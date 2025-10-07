У Кременчуці пропонують роботу: вакансії для слюсарів, вантажників, водіїв та інших спеціалістів

Сьогодні, 19:01 Переглядів: 207

У Кременчуці з’явилися нові вакансії для тих, хто шукає роботу. Роботодавці пропонують роботу як для спеціалістів із досвідом, так і для тих, хто готовий навчатися