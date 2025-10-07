У Кременчуці пропонують роботу: вакансії для слюсарів, вантажників, водіїв та інших спеціалістів

ГО "Захист держави"
Володимир Поляков: «Маємо два фронти — зовнішній і внутрішній. І обидва потребують зусиль»
Олена Шуляк
Неврологія, серце, опорно-руховий апарат: перелік безкоштовних високоспеціалізованих послуг для ветеранів
Микола Корецький
Як депутат Полтавської облради від партії «Батьківщина», підтримав ініціативу волонтерів для школи-інтернату
Богдан Лазоренко
Розслідування помножене на нуль: чи буде правосуддя у справі кременчуцької «нафтової мафії»?
Микола Княжицький
Справді незалежними мають бути всі правоохоронні органи
Мирослава УКРАЇНСЬКА
«Українські книжки спалювали ще й новини з цього робили»
Сабіна Юркіна
Чому я не боюся. І чому нормально — боятися
Анатолій Василенко
Коли газовий рахунок кусається: борг — зростав, коли лічильник «відпочивав»
Віктор Крук
«Мені наснився дивний сон. А може віщий?»
Богдан Лазоренко
Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Кременчук, Бізнес/Робота

У Кременчуці пропонують роботу: вакансії для слюсарів, вантажників, водіїв та інших спеціалістів

Сьогодні, 19:01 Переглядів: 207

 У Кременчуці з’явилися нові вакансії для тих, хто шукає роботу. Роботодавці пропонують роботу як для спеціалістів із досвідом, так і для тих, хто готовий навчатися

Серед актуальних вакансій:

  • Автослюсар (ремонт ходової, можливе навчання). Тел. 067-530-33-76 (Олександр).
  • Вантажники на підприємство (постійна робота). Тел. 067-532-70-76, 067-530-42-94.
  • Вантажник у макаронний цех. Тел. 096-330-31-30.
  • Водій-постачальник, водій вантажного авто. Тел. 098-704-09-22.
  • Двірник для прибирання житлових будинків (робочі години: пн–сб з 6:00 до 14:00). Тел. 067-733-99-51.
  • Помічниця по дому для літнього чоловіка (можливе проживання, бажано з медичною освітою, передбачене право наслідування житла — 2-кімнатна квартира в центрі). Тел. 095-836-72-40.
  • Охоронці (вахта 14×14 діб, проїзд і проживання за рахунок фірми, зарплата 600 грн/добу). Тел. 096-659-56-89, 095-427-70-98.
  • Пакувальник у макаронний цех (упаковка по 5 кг). Тел. 096-330-31-30.
  • Помічниця для роботи на городі (надається житло). Тел. 098-178-78-68.
  • Прибиральниця у фітнес-клуб (графік 2/2, по 12 год., зарплата 12 000 грн/міс.). Тел. 050-351-59-67.
  • Продавець у магазин чоловічого одягу (ТЦ «Плеяда», графік з 8:00 до 15:30, пн — вихідний). Тел. 097-921-92-80.
  • Різноробочі на будівництво. Тел. 096-393-54-66, 066-886-28-83.
  • Різноробочий у приватний сектор (можливе проживання). Тел. 068-304-72-72.
  • Слюсар з ремонту автомобілів (можливе навчання та проживання). Тел. 098-704-09-22.
  • Сортувальник макулатури та поліетилену (постійна робота). Тел. 067-532-70-76, 067-530-42-94.
  • Стропальник на металобазу (район зуп. Присадки, офіційне оформлення, з/п 17 500 грн/міс., навчання за рахунок підприємства). Тел. 050-304-70-33.
  • Швачка/кравець в ательє. Тел. 096-618-64-18.

Робота доступна у різних сферах: від легкої промисловості та торгівлі до транспорту, охорони та будівництва. Частина вакансій передбачає можливість навчання або проживання.

Нагадаємо, що у вересні Служба зайнятості назвала найбільш затребувані професії в Україні.

0
Автор: Руслана Горгола
Теги: робота у Кременчуці вакансія
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 6 від 6 лютого 2025)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 5 від 30 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 4 від 23 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 3 від 16 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 2 від 9 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх