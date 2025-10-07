Замах на вбивство: у Кременчуці розглядатимуть справу депутата Полтавської обласної ради Олега Дядика

Вчора, 22:00 Переглядів: 189

За даними слідства, депутат планував ліквідувати власника місцевої агрокомпанії, щоб заволодіти його бізнесом

3 жовтня Кременчуцький районний суд Полтавської області визначив склад колегії суддів у справі, у якій обвинуваченими є депутат Полтавської обласної ради Олег Дядик. Про це стало відомо з сайту Судова влада.

Як пише Суспільне, категорія справи — умисне вбивство. Нагадаємо, на початку року контррозвідка та слідчі Служби безпеки України викрили депутата Полтавської обласної ради та його спільника, водія, на організації замовного вбивства. За даними слідства, депутат планував ліквідувати власника місцевої агрокомпанії, щоб заволодіти його бізнесом.

До складу колегії, що розглядатиме справу депутата облради, увійшли судді:

Олександр Колотієвський — головуючий та суддя-доповідач;

Світлана Клименко

Анна Река.

У процесі також беруть участь прокурор Офісу Генерального прокурора Петро Невірець, потерпілий, а також захисники обвинувачених.

Додамо, що депутату Дядику та його спільнику вже вручали підозри за такими статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 15 — замах на злочин;

чч. 2, 3 ст. 27 — організація та співучасть у злочині;

ч. 2 ст. 115 — умисне вбивство.

У травні стало відомо, що Шевченківський районний суд Києва продовжив строк тримання під вартою Олегу Дядику та його водію до 22 червня.