Кременчук, Надзвичайні новини

За минулу добу в Кременчуці зупинили 9 водіїв з ознаками сп’яніння — патрульна поліція

Сьогодні, 17:27 Переглядів: 55

 

За керування транспортом у стані сп’яніння передбачена відповідальність від 17 до 51 тисячі гривень

Правоохоронці щодня виявляють на дорогах міста нетверезих водіїв. Так, лише за минулу добу патрульні зупинили 9 водіїв, які перебували за кермом автівок з ознаками сп’яніння. Кожного з них відсторонили від керування та за кожним фактом оформили адміністративні матеріали.

Про це повідомила пресслужба Патрульної поліції Кременчука.

Правоохоронці нагадали про відповідальність, передбачену статтею 130 КУпАП:

  • ч. 1 — штраф 17 000 грн із позбавленням права керування на 1 рік;
  • ч. 2 — штраф 34 000 грн із позбавленням права керування на 3 роки з оплатним вилученням транспортного засобу або адмінарешт на 10 діб;
  • ч. 3 — штраф 51 000 грн із позбавленням права керування на 10 років та конфіскацією транспортного засобу, або адмінарешт на 15 діб із тими ж наслідками;
  • ч. 4 — штраф 34 000 грн або адмінарешт на 15 діб із позбавленням права керування на 3 роки.
— Керування в стані сп’яніння — безвідповідальність, яка може мати непоправні наслідки. Будьте свідомими! — закликають водіїв в патрульній поліції.

Нагадаємо, учора ми повідомляли, що упродовж минулих вихідних у Кременчуці патрульні зупинили 11 нетверезих водіїв.

Нещодавно у Кременчуці нетверезий водій Audi влетів в електроопору й зупинився у квітнику.

Раніше ми писали, що протягом серпня патрульна поліція Кременчука виявила на дорогах району 101 п’яного водія.

Автор: Віктор Крук
Теги: патрульна поліція Кременчук нетверезий водій
