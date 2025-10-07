За минулу добу в Кременчуці зупинили 9 водіїв з ознаками сп’яніння — патрульна поліція

Правоохоронці щодня виявляють на дорогах міста нетверезих водіїв. Так, лише за минулу добу патрульні зупинили 9 водіїв, які перебували за кермом автівок з ознаками сп’яніння. Кожного з них відсторонили від керування та за кожним фактом оформили адміністративні матеріали.
Про це повідомила пресслужба Патрульної поліції Кременчука.
Правоохоронці нагадали про відповідальність, передбачену статтею 130 КУпАП:
Нагадаємо, учора ми повідомляли, що упродовж минулих вихідних у Кременчуці патрульні зупинили 11 нетверезих водіїв.
Нещодавно у Кременчуці нетверезий водій Audi влетів в електроопору й зупинився у квітнику.
Раніше ми писали, що протягом серпня патрульна поліція Кременчука виявила на дорогах району 101 п’яного водія.
