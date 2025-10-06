Упродовж вихідних у Кременчуці патрульні зупинили 11 нетверезих водіїв

За минулі вихідні у Кременчуці поліціянти зупинили 11 водіїв, які керували транспортними засобами з ознаками сп’яніння. Про це інформують у пресслужбі батальйону патрульної поліції Кременчука.
На кожного з них інспектори склали адміністративні матеріали та відсторонили від керування.
У поліції нагадують: нетверезе керування — це грубе порушення закону і серйозна загроза життю та безпеці всіх учасників дорожнього руху.
Відповідальність за такі дії передбачена статтею 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення, яка охоплює:
керування транспортом у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння;
керування під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції;
передачу керування особі у стані сп’яніння;
відмову від проходження огляду на стан сп’яніння.
Патрульні вкотре закликають водіїв бути відповідальними та не сідати за кермо напідпитку.
Нагадаємо, нещодавно у Кременчуці нетверезий водій Audi влетів в електроопору й зупинився у квітнику.
