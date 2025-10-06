Упродовж вихідних у Кременчуці патрульні зупинили 11 нетверезих водіїв

Сьогодні, 17:02 Переглядів: 150

За минулі вихідні у Кременчуці поліціянти зупинили 11 водіїв, які керували транспортними засобами з ознаками сп’яніння. Про це інформують у пресслужбі батальйону патрульної поліції Кременчука.

На кожного з них інспектори склали адміністративні матеріали та відсторонили від керування.

У поліції нагадують: нетверезе керування — це грубе порушення закону і серйозна загроза життю та безпеці всіх учасників дорожнього руху.

Відповідальність за такі дії передбачена статтею 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення, яка охоплює:

керування транспортом у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння;

керування під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції;

передачу керування особі у стані сп’яніння;

відмову від проходження огляду на стан сп’яніння.

Патрульні вкотре закликають водіїв бути відповідальними та не сідати за кермо напідпитку.

Нагадаємо, нещодавно у Кременчуці нетверезий водій Audi влетів в електроопору й зупинився у квітнику.