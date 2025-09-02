Протягом серпня патрульна поліція Кременчука виявила на дорогах району 101 п’яного водія

Вчора, 21:02 Переглядів: 115

З них 34 водії сіли за кермо автівки у стані сп’яніння втретє або більшу кількість разів протягом року

Протягом минулого місяця патрульні поліцейські виявили та задокументували 101 випадок керування транспортними засобами водіями з ознаками сп’яніння. Про це повідомила пресслужба Патрульної поліції Кременчука.

Більша частина правопорушників — 56 водіїв, сіли за кермо автотранспорту у стані сп’яніння вперше. Щодо них оформлені адмінпротоколи за ч. 1 ст. 130 КУпАП. Повторне протягом року керування в стані сп’яніння скоїли 8 водіїв. Щодо них складені адмінпротоколи за ч. 2 ст. 130 КУпАП. А 34 водії були зупинені патрульними за керування автотранспортом у стані сп’яніння втретє, або більшу кількість разів протягом одного року. Вони відповідатимуть за ч. 3 ст. 130 КУпАП.

Патрульна поліція закликає водіїв бути свідомими та відповідальними.

— Не сідайте за кермо у стані сп’яніння. Використовуйте альтернативи: таксі, громадський транспорт або передайте ключі тверезому водієві. Алкоголь і наркотики значно погіршують реакцію та оцінку ситуації на дорозі, що може призвести до небезпечних наслідків, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, учора ми повідомляли, що минулого тижня патрульна поліція Кременчука виявила 14 п’яних водіїв та затримала 24 правопорушників. Ми також писали, що у перший день осені, 1-го вересня, у Кременчуці п’яний водій легковика врізався у припарковану машину. Сьогодні Головне управління Нацполіції в Полтавській області повідомило, що у Миргородському районі 45-річний водій після аварії у стані алкогольного сп’яніння намагався дати хабар правоохоронцям — поліція відкрила кримінальне провадження.

На фронті воює 10% поліцейських: у МВС пояснили чому це максимально можлива кількість

«Кременчуцький Телеграф» багато разів розповідав про те, що поліцейські не тільки забезпечують правопорядок у тилу, а й воюють на фронті, захищаючи нас від рашистської навали.

5 липня, в Полтаві та Кременчуці попрощалися з лейтенантом поліції Валерієм Багрінцевим, який віддав своє життя захищаючи Україну. Він загинув 2 липня під час виконання бойового завдання на Донеччині. Після початку повномасштабної війни Валерій разом із родиною переїхав на Полтавщину, де продовжив службу в поліції. У червні 2024 року він добровільно приєднався до стрілецького батальйону поліції особливого призначення Головного управлінні Нацполіції в Полтавській області. Отримав смертельне поранення внаслідок мінометного обстрілу в районі Покровська.

#Безтебе… «Хочу, щоб люди знали, що поліцейські теж воюють і гинуть за Україну», — дружина загиблого Валерія Багрінцева просить підтримати петицію

25 червня Полтавщина попрощалася з полеглим воїном. Старший сержант поліції Анатолій Олешко загинув під час виконання бойового завдання в районі Покровська на Донеччині.

Нещодавно ми писали, що у Кременчуцькій РВА рідним полеглих у бою за Україну захисників передали посмертні нагороди. Орденами «За мужність» III ступеня посмертно відзначили молодшого лейтенанта поліції Антона Сурженка та старшого сержанта поліції Павла Грищука. Обидва захисники з Кременчуцького району. Вони воювали у лавах Об'єднаної штурмової бригади Нацполіції «Лють».

Офіцерів спецпідрозділу поліції Полтавщини «КОРД» нагородили за виконання бойових завдань

У квітні ми писали, що офіцерів поліції Антона Сурженка та Павла Грищука посмертно нагородили відзнаками «За оборону України».

28 травня під молитву українського націоналіста у Краматорську та Кременчуці попрощалися з сержантом поліції Олександром Батуріним, який загинув в бою на Донеччині. Він воював у складі батальйону поліції особливого призначення (стрілецького). Загиблого Героя поховали у Кременчуці на Свіштовському кладовищі.

Торік у Кременчуці провели в останню путь захисника України Романа Зеленського. Він був інспектором відділення тактичної підтримки патрульної поліції міста Києва та старшим лейтенантом поліції.

Ми також писали, що близько 80 поліціянтів Полтавщини були нагороджені відзнакою Президента України «За оборону України». Нагороди отримали спецпризначенці, а також поліціянти різних територіальних підрозділів області, які з перших днів повномасштабного вторгнення гідно виконують бойові завдання у складі Сил безпеки й оборони України.