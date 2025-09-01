Минулого тижня патрульна поліція Кременчука виявила 14 п’яних водіїв та затримала 24 правопорушника

ГО "Захист держави"
29 серпня у полтавському офісі ГО «Захист держави» відбулася панельна дискусія, присвячена антикорупційній боротьбі в області.
Олена Шуляк
Олена Шуляк: У переробній промисловості вже створено 20 тис. робочих місць завдяки мільярдним інвестиціям держави
Богдан Лазоренко
Розслідування помножене на нуль: чи буде правосуддя у справі кременчуцької «нафтової мафії»?
Микола Княжицький
Справді незалежними мають бути всі правоохоронні органи
Мирослава УКРАЇНСЬКА
"Українські книжки зпалювали ще й новини з цього робили"
Сабіна Юркіна
Чому я не боюся. І чому нормально — боятися
Анатолій Василенко
Коли газовий рахунок кусається: борг — зростав, коли лічильник «відпочивав»
Микола Корецький
Як депутат Полтавської облради від партії «Батьківщина», організував свято для Асоціації інвалідів дитинства «Новий дім»
Віктор Крук
«Мені наснився дивний сон. А може віщий?»
Богдан Лазоренко
Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Кременчук, Надзвичайні новини

Минулого тижня патрульна поліція Кременчука виявила 14 п’яних водіїв та затримала 24 правопорушника

Сьогодні, 14:31 Переглядів: 1

 

Загалом протягом тижня патрульні виїжджали за викликами громадян 442 рази

Патрульна поліція Кременчука звітувалась про результати своєї роботи за минулий тиждень. Відповідну інформацію оприлюднила її пресслужба на офіційній сторінці у Facebook.

Загалом патрульні протягом минулого тижня (з 24 по 30 серпня):

  • опрацювали 442 виклики від громадян;
  • затримали 24 особи, підозрюваних у скоєнні правопорушень;
  • виявили 14 водіїв з ознаками сп’яніння;
  • оформили 692 адміністративних матеріали, із яких 621 — за порушення правил дорожнього руху.

Коли штраф за порушення ПДР можна сплатити у зменшеному розмірі, коли у повному та як уникнути подвійної сплати

 

Нагадаємо, сьогодні, 1-го вересня, у Кременчуці п’яний водій легковика врізався у припарковану машину. А 27 серпня у Кременчуці патрульні зупинили автомобіль Nissan, водій якого проїхав на заборонений сигнал світлофора. Під час перевірки правоохоронці помітили в керманича ознаки наркотичного сп’яніння. 25 серпня у Кременчуці водій з ознаками сп’яніння спричинив ДТП на проспекті Лесі Українки.

На фронті воює 10% поліцейських: у МВС пояснили чому це максимально можлива кількість

«Кременчуцький Телеграф» багато разів розповідав про те, що поліцейські не тільки забезпечують правопорядок у тилу, а й воюють на фронті, захищаючи нас від рашистської навали.

5 липня, в Полтаві та Кременчуці попрощалися з лейтенантом поліції Валерієм Багрінцевим, який віддав своє життя захащаючи Україну. Він загинув 2 липня під час виконання бойового завдання на Донеччині. Після початку повномасштабної війни Валерій разом із родиною переїхав на Полтавщину, де продовжив службу в поліції. У червні 2024 року він добровільно приєднався до стрілецького батальйону поліції особливого призначення Головного управлінні Нацполіції в Полтавській області. Отримав смертельне поранення внаслідок мінометного обстрілу в районі Покровська.

#Безтебе… «Хочу, щоб люди знали, що поліцейські теж воюють і гинуть за Україну», — дружина загиблого Валерія Багрінцева просить підтримати петицію 

25 червня Полтавщина попрощалася з полеглим воїном. Старший сержант поліції Анатолій Олешко загинув під час виконання бойового завдання в районі Покровська на Донеччині.

Нещодавно ми писали, що у Кременчуцькій РВА рідним полеглих у бою за Україну захисників передали посмертні нагороди. Орденами «За мужність» III ступеня посмертно відзначили молодшого лейтенанта поліції Антона Сурженка та старшого сержанта поліції Павла Грищука. Обидва захисники з Кременчуцького району. Вони воювали у лавах Об'єднаної штурмової бригади Нацполіції «Лють».

Офіцерів спецпідрозділу поліції Полтавщини «КОРД» нагородили за виконання бойових завдань

У квітні ми писали, що офіцерів поліції Антона Сурженка та Павла Грищука посмертно нагородили відзнаками «За оборону України».

28 травня під молитву українського націоналіста у Краматорську та Кременчуці попрощалися з сержантом поліції Олександром Батуріним, який загинув в бою на Донеччині. Він воював у складі батальйону поліції особливого призначення (стрілецького). Загиблого Героя поховали у Кременчуці на Свіштовському кладовищі.

Торік у Кременчуці провели в останню путь захисника України Романа Зеленського. Він був інспектором відділення тактичної підтримки патрульної поліції міста Києва та старшим лейтенантом поліції.

Ми також писали, що близько 80 поліціянтів Полтавщини були нагороджені відзнакою Президента України «За оборону України». Нагороди отримали спецпризначенці, а також поліціянти різних територіальних підрозділів області, які з перших днів повномасштабного вторгнення гідно виконують бойові завдання у складі Сил безпеки й оборони України.

0
Автор: Віктор Крук
Теги: патрульна поліція Кременчук нетверезий водій
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 6 від 6 лютого 2025)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 5 від 30 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 4 від 23 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 3 від 16 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 2 від 9 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх