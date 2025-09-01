Минулого тижня патрульна поліція Кременчука виявила 14 п’яних водіїв та затримала 24 правопорушника

Патрульна поліція Кременчука звітувалась про результати своєї роботи за минулий тиждень. Відповідну інформацію оприлюднила її пресслужба на офіційній сторінці у Facebook.

Загалом патрульні протягом минулого тижня (з 24 по 30 серпня):

опрацювали 442 виклики від громадян;

затримали 24 особи, підозрюваних у скоєнні правопорушень;

виявили 14 водіїв з ознаками сп’яніння;

оформили 692 адміністративних матеріали, із яких 621 — за порушення правил дорожнього руху.

Нагадаємо, сьогодні, 1-го вересня, у Кременчуці п’яний водій легковика врізався у припарковану машину. А 27 серпня у Кременчуці патрульні зупинили автомобіль Nissan, водій якого проїхав на заборонений сигнал світлофора. Під час перевірки правоохоронці помітили в керманича ознаки наркотичного сп’яніння. 25 серпня у Кременчуці водій з ознаками сп’яніння спричинив ДТП на проспекті Лесі Українки.

«Кременчуцький Телеграф» багато разів розповідав про те, що поліцейські не тільки забезпечують правопорядок у тилу, а й воюють на фронті, захищаючи нас від рашистської навали.

5 липня, в Полтаві та Кременчуці попрощалися з лейтенантом поліції Валерієм Багрінцевим, який віддав своє життя захащаючи Україну. Він загинув 2 липня під час виконання бойового завдання на Донеччині. Після початку повномасштабної війни Валерій разом із родиною переїхав на Полтавщину, де продовжив службу в поліції. У червні 2024 року він добровільно приєднався до стрілецького батальйону поліції особливого призначення Головного управлінні Нацполіції в Полтавській області. Отримав смертельне поранення внаслідок мінометного обстрілу в районі Покровська.

25 червня Полтавщина попрощалася з полеглим воїном. Старший сержант поліції Анатолій Олешко загинув під час виконання бойового завдання в районі Покровська на Донеччині.

Нещодавно ми писали, що у Кременчуцькій РВА рідним полеглих у бою за Україну захисників передали посмертні нагороди. Орденами «За мужність» III ступеня посмертно відзначили молодшого лейтенанта поліції Антона Сурженка та старшого сержанта поліції Павла Грищука. Обидва захисники з Кременчуцького району. Вони воювали у лавах Об'єднаної штурмової бригади Нацполіції «Лють».

У квітні ми писали, що офіцерів поліції Антона Сурженка та Павла Грищука посмертно нагородили відзнаками «За оборону України».

28 травня під молитву українського націоналіста у Краматорську та Кременчуці попрощалися з сержантом поліції Олександром Батуріним, який загинув в бою на Донеччині. Він воював у складі батальйону поліції особливого призначення (стрілецького). Загиблого Героя поховали у Кременчуці на Свіштовському кладовищі.

Торік у Кременчуці провели в останню путь захисника України Романа Зеленського. Він був інспектором відділення тактичної підтримки патрульної поліції міста Києва та старшим лейтенантом поліції.

Ми також писали, що близько 80 поліціянтів Полтавщини були нагороджені відзнакою Президента України «За оборону України». Нагороди отримали спецпризначенці, а також поліціянти різних територіальних підрозділів області, які з перших днів повномасштабного вторгнення гідно виконують бойові завдання у складі Сил безпеки й оборони України.