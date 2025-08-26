У Кременчуці водій з ознаками сп’яніння спричинив ДТП на проспекті Лесі Українки

Увечері 25 серпня в Кременчуці на проспекті Лесі Українки сталася дорожньо-транспортна пригода за участі автомобілів Samand та Nissan. За даними патрульної поліції, водій автомобіля Samand під час зміни напрямку руху не переконався в безпечності маневру та зіткнувся з Nissan, який рухався ліворуч у попутному напрямку. Обидва авто зазнали механічних пошкоджень.
Під час оформлення ДТП патрульні помітили у водія Samand ознаки алкогольного сп’яніння. Проте чоловік відмовився проходити огляд, а також не надав документи для перевірки.
Патрульні склали на нього низку адміністративних матеріалів:
Водія відсторонили від керування транспортним засобом. Обставини події з'ясовуються.
Нагадаємо, 24 серпня у Кременчуці зупинили водія, вміст алкоголю в організмі у якого перевищував норму у 14 разів.
