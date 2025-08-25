У Кременчуці зупинили водія, вміст алкоголю в організмі у якого перевищував норму у 14 разів

Учора, 24 серпня, близько 22.00 на вулиці Вадима Пугачова у Кременчуці патрульні зупинили автомобіль ВАЗ, водій якого мав явні ознаки алкогольного сп’яніння. Про це повідомили у патрульній поліції міста.
За даними правоохоронців, перевірка «Драгером» показала 2,83 проміле — це більш ніж у 14 разів перевищує допустиму норму. З’ясувалося, що чоловік не має права керування і вже не вперше сідає за кермо напідпитку.
На нього склали два адмінпротоколи:
за ч.2 ст.130 КУпАП (керування у стані сп’яніння, повторне порушення);
за ч.5 ст.126 КУпАП (керування без посвідчення водія, повторне порушення).
Крім того, упродовж доби патрульні задокументували ще два випадки керування транспортом у стані сп’яніння.
Нагадаємо, у Кременчуці за тиждень виявили 16 нетверезих водіїв.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.