У Кременчуці за тиждень виявили 16 нетверезих водіїв

Із початку тижня патрульні поліцейські Кременчука задокументували 16 випадків керування транспортними засобами водіями з ознаками алкогольного або наркотичного сп’яніння. Про це повідомили у патрульній поліції міста.
У кожному з випадків водіїв відсторонили від керування та склали відповідні адміністративні матеріали. Справи буде передано до суду.
У поліції нагадують: вживання алкоголю чи наркотиків за кермом — не просто порушення закону, а реальна загроза для життя й здоров’я учасників дорожнього руху.
Нагадаємо, нещодавно на Полтавщині нетверезий водій намагався підкупити поліцейських — йому загрожує до 4-х років позбавлення волі.
