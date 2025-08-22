У Кременчуці за тиждень виявили 16 нетверезих водіїв

Сьогодні, 18:03 Переглядів: 89

Кожен із них відсторонений від керування, справи передадуть до суду

Із початку тижня патрульні поліцейські Кременчука задокументували 16 випадків керування транспортними засобами водіями з ознаками алкогольного або наркотичного сп’яніння. Про це повідомили у патрульній поліції міста.

У кожному з випадків водіїв відсторонили від керування та склали відповідні адміністративні матеріали. Справи буде передано до суду.

У поліції нагадують: вживання алкоголю чи наркотиків за кермом — не просто порушення закону, а реальна загроза для життя й здоров’я учасників дорожнього руху.

— Сп’яніння знижує швидкість реакції, притуплює увагу та порушує координацію. Не сідайте за кермо у нетверезому стані, — закликають патрульні.

Нагадаємо, нещодавно на Полтавщині нетверезий водій намагався підкупити поліцейських — йому загрожує до 4-х років позбавлення волі.