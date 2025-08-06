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Надзвичайні новини, Полтавщина

На Полтавщині нетверезий водій намагався підкупити поліцейських — йому загрожує до 4-х років позбавлення волі

Сьогодні, 18:30 Переглядів: 118

 

Обвинувальний акт скеровано до суду

Водій у стані алкогольного сп’яніння намагався уникнути відповідальності, запропонувавши поліцейським хабар у селі Руденківка Новосанжарської громади. Правоохоронці задокументували правопорушення, відкрили кримінальне провадження та склали адміністративні матеріали. Про це повідомила пресслужба Головного управління Нацполіції в Полтавській області.

Під час розслідування кримінального провадження встановлено, що 47-річний водій автомобіля ВАЗ пропонував поліцейським неправомірну вигоду у розмірі 17 тисяч гривень для непритягнення його до відповідальності за керування автомобілем у стані сп’яніння. Поліцейські зафіксували протиправні дії керманича та викликали на місце події слідчо-оперативну групу.

Наразі фігуранту повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 369 (Пропозиція та надання неправомірної вигоди службовій особі) Кримінального кодексу України. Обвинувальний акт даного кримінального провадження вже скеровано до суду. Санкція вказаної статті передбачає від 2-х до 4-х років обмеження чи позбавлення волі.

Крім того, на вказаного водія працівники поліції склали адміністративні матеріали за ч. 1 с. 130 (Керування транспортним засобом у стані сп’яніння) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Нагадаємо, 26 липня неподалік села Клепачі Хорольської громади 62-річний водій, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, з’їхав у кювет, а після цього намагався підкупити поліцейських.
У Полтаві 35-річний чоловік намагався підкупити поліцейських, аби уникнути покарання за водіння у стані наркотичного сп’яніння. За цим фактом відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст. 369 Кримінального кодексу України.

26 червня у селі Ковалі на Хорольщині 39-річний водій, зупинений за порушення правил дорожнього руху, намагався підкупити поліцейських, щоб уникнути відповідальності. У водія були помітні ознаки алкогольного сп’яніння. Він відмовився проходити освідування і запропонував поліцейським хабар. Тепер йому загрожує кримінальна відповідальність.

Уночі 16 червня вночі під час патрулювання проспекту Свободи в Кременчуці патрульні зупинили автомобіль, водій якого не виконав вимогу дорожнього знаку. Під час спілкування з керманичем правоохоронці помітили ознаки алкогольного сп’яніння. Драгер показав 1,39 проміле, у 7 разів перевищує допустиму норму. Водій запропонував патрульним хабар — 20 тисяч гривень, аби уникнути відповідальності. Попри неодноразові попередження про кримінальну відповідальність за такі дії, чоловік не припинив спроб дати хабар. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження.

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Автор: Віктор Крук
Теги: поліція Полтавщини нетверезий водій підкуп хабар
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