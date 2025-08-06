У Кременчуці в ДТП загинув мотоцикліст

У Кременчуці 6 серпня на перехресті вулиць Вадима Пугачова та Миру сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода. Зіткнулися мотоцикл та легковий автомобіль «Жигулі». Унаслідок аварії водій мотоцикла загинув на місці події.
На фото з місця події видно, що удар був сильним — мотоцикл лежить на асфальті поряд із тілом загиблого, яке прикрили тканиною. Працює патрульна поліція, рух транспорту частково обмежено.
Наразі поліція встановлює обставини події.
Нагадаємо, що нещодавно у Чечелевому зіткнулися мікроавтобус і мотоцикл — мотоцикліст загинув, а неповнолітнього пасажира мотоцикла госпіталізували.
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