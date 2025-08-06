У застусунку «Резерв+» зʼявилася відстрочка для працівників закладів вищої, фахової передвищої та професійної освіти

Сьогодні, 19:50 Переглядів: 77

Оформлюється відстрочка у кілька кліків на головному екрані застосунку, але за певних умов

У оновленні застосунку «Резерв+» додано нову відстрочку — для наукових, науково-педагогічних та педагогічних працівників закладів вищої, фахової передвищої, професійної освіти, наукових установ та організацій. Про це повідомила пресслужба Міністерства оборони України.

Щоб отримати відстрочку, необхідно мати такі дані в Єдиній державній електронній базі з питань освіти:

відмітку про основне місце роботи;

зарплатну ставку не меншу за 0,75;

відмітку про те, чи входить особа у кадрову групу освітнього процесу в одній зі сфер: вищій, фаховій передвищій, професійній освіті або працює на адміністративній посаді, що відноситься до викладацької категорії.

Оформлюється відстрочка просто — треба натиснути на три крапки на головному екрані застосунку «Резерв+», вибрати пункт «Подати запит на відстрочку», а потім відповідну категорію — і згодом надійде сповіщення із результатом.

Якщо посада працівника закладу освіти відповідає трьом вказаним вище критеріям, але відстрочка в «Резерв+» не оформлюється — потрібно звернутись до закладу освіти — роботодавця, який має перевірити і за потреби уточнити дані в Єдиній державній електронній базі з питань освіти.

У Міноборони нагадали, що цього тижня також запущені відстрочки для подружжя, де чоловік або дружина мають 1 або 2 групу інвалідності. Загалом відстрочки в «Резерв+» доступні з листопада минулого року. Зараз 40% усіх відстрочок оформлюється саме в застосунку.



Нагадаємо, сьогодні ми повідомляли, що в оновленому застосунку «Резерв+» зʼявилася відстрочка для подружжя, в якому чоловік або дружина мають інвалідність І або II групи.

Нещодавно ми писали, що у «Резерв+» з’явився новий сервіс — штрафи за порушення військового обліку тепер можна сплатити онлайн. Ми також повідомляли, що Міноборони запустило нову версію «Резерв+» зі сповіщеням про зміну статусу військовозобов’язаного.

Раніше ми писали, що в оновленому застосунку «Резерв+» в електронних направленнях на ВЛК містяться дати прибуття на медогляд.