Де завтра у Кременчуці планово вимикатимуть світло

У четвер, 7 серпня, у Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».
пров. Єфірний, 1–26
вул. Керченська, 1–43
вул. Козацька, 140, 142
вул. Вадима Кришталя, 24Б–95А
вул. Василя Симоненка, 90–112
вул. Володимира Івасюка, 102/13, 104/12
вул. Композитора Михайла Калчевського, 3–10
вул. Олександра Чайки, 1, 29
вул. Республіканська, 23–94
пров. Костянтина Ємельяненка, 3
просп. Полтавський, 142–174
пров. Гарматний, 3–22
пров. Калиновий, 1–9А
пров. Криворізький, 2/2–18
пров. Урожайний, 3–20
пр. Ополченський, 6–14
пр. Пілотів, 4–49
туп. Урожайний, 1–12
вул. Академіка Герасимовича, 95–204
вул. Білецьківська, 15–66
вул. Гайдамацька, 80–147
вул. Івана Чорнобаби, 3–27
вул. Народних Ополченців, 1–46
вул. Пілотів, 17–44
вул. Сагайдачного, 8, 11, 15
вул. Сержанта Мельничука, 16
вул. Чумацький Шлях, 87–129
вул. Ярослава Мудрого, 1–32
вул. Ананія Размислова, 3–34А
вул. Бориса Чичибабіна, 1–65
вул. Марка Вовчка, 2–28
просп. Полтавський, 221–241
вул. Автозаводська, 11–32
вул. Олексія Древаля, 24–78
вул. Сержанта Трушакова, 16–61
вул. Харківська, 10–30
пров. Амвросія Ковальова, 3–17
туп. Автозаводський, 2
туп. Затишний, 12, 17
вул. Автозаводська, 3–12
вул. Миколи Татарулі, 7, 38–54А
вул. Нечуя-Левицького, 3–12
вул. Олексія Древаля, 71–94
вул. Харківська, 3–11А
пров. Олекси Гірника, 1–10
пров. Петрівський, 3–18
туп. Автозаводський, 6
туп. Канівський, 3–19
туп. Петрівський, 3–9
пр. Сонячний, 1
вул. Винахідниці Ющенко, 1/68–11
вул. Небесної Сотні, 45–56/2
вул. Полковника Гегечкорі, 29–54/47
вул. Сумська, 16
вул. Тараса Шевченка, 75–83А
вул. Троїцька, 51/42, 61/52
просп. Свободи, 73Ж
туп. Сумський, 9
вул. Андрія Гончарова, 39–131
вул. Заводська
вул. Соломії Крушельницької, 151–189
пр-д Заводський, 7–18
вул. Гайдамацька, 46–83
вул. Михайлівська, 3–13
вул. Пилипа Орлика, 1/24–6/21
вул. Пілотів, 1–20
пров. Михайлівський, 17–32
пров. Пилипа Орлика, 7/28–38/10
вул. Експресівська, 1–27А
вул. Полковника Оксанченка, 1А–22
просп. Полтавський, 87–157
проїзд 1-й Ягідний, 4, 4А
проїзд 2-й Ягідний, 2
пров. Леся Курбаса, 2–20
пров. Марії Заньковецької, 1–51
пров. Ягідний, 2–39
вул. Адмірала Остроградського, 1–28
вул. Вільної України, 17/2–40
вул. Олени Пчілки, 11/39–18
2-й туп. Перекопський, 21
пров. Озерний, 2/23–10
пров. Перекопський, 9А
пров. Садківський, 36, 38
вул. Садківська, 27–48
вул. Лікаря Бончука, 1–5
вул. Олександра Білаша, 8А
вул. Республіканська
вул. Кагамлицька, 40/23, 42/22
вул. Сержанта Мельничука, 108–165/7
вул. Юрія Руфа, 169
пров. Північний, 4
пров. Сивашський, 4–21
пров. Веселий, 10
вул. Європейська, 60А
вул. Івана Франка, 29, 33
вул. Перекопська, 40
просп. Полтавський, 277–281
вул. Горліс-Горського, 3–10
вул. Київська, 64–80, 121 (м. Кременчук)
вул. Ярова, 1, 3, 5, 7 (м. Кременчук)
с. Мала Кохнівка
с. Потоки
с. Придніпрянське
с. Соснівка.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.