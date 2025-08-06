Де завтра у Кременчуці планово вимикатимуть світло

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Енергетики проводитимуть ремонтні роботи

У четвер, 7 серпня, у Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».

З 5.00 до 18.00:

  • пров. Єфірний, 1–26

  • вул. Керченська, 1–43

  • вул. Козацька, 140, 142

  • вул. Вадима Кришталя, 24Б–95А

  • вул. Василя Симоненка, 90–112

  • вул. Володимира Івасюка, 102/13, 104/12

  • вул. Композитора Михайла Калчевського, 3–10

  • вул. Олександра Чайки, 1, 29

  • вул. Республіканська, 23–94

  • пров. Костянтина Ємельяненка, 3

  • просп. Полтавський, 142–174

З 5.30 до 18.00:

  • пров. Гарматний, 3–22

  • пров. Калиновий, 1–9А

  • пров. Криворізький, 2/2–18

  • пров. Урожайний, 3–20

  • пр. Ополченський, 6–14

  • пр. Пілотів, 4–49

  • туп. Урожайний, 1–12

  • вул. Академіка Герасимовича, 95–204

  • вул. Білецьківська, 15–66

  • вул. Гайдамацька, 80–147

  • вул. Івана Чорнобаби, 3–27

  • вул. Народних Ополченців, 1–46

  • вул. Пілотів, 17–44

  • вул. Сагайдачного, 8, 11, 15

  • вул. Сержанта Мельничука, 16

  • вул. Чумацький Шлях, 87–129

  • вул. Ярослава Мудрого, 1–32

З 8.00 до 17.00:

  • вул. Ананія Размислова, 3–34А

  • вул. Бориса Чичибабіна, 1–65

  • вул. Марка Вовчка, 2–28

  • просп. Полтавський, 221–241

  • вул. Автозаводська, 11–32

  • вул. Олексія Древаля, 24–78

  • вул. Сержанта Трушакова, 16–61

  • вул. Харківська, 10–30

  • пров. Амвросія Ковальова, 3–17

  • туп. Автозаводський, 2

  • туп. Затишний, 12, 17

  • вул. Автозаводська, 3–12

  • вул. Миколи Татарулі, 7, 38–54А

  • вул. Нечуя-Левицького, 3–12

  • вул. Олексія Древаля, 71–94

  • вул. Харківська, 3–11А

  • пров. Олекси Гірника, 1–10

  • пров. Петрівський, 3–18

  • туп. Автозаводський, 6

  • туп. Канівський, 3–19

  • туп. Петрівський, 3–9

  • пр. Сонячний, 1

  • вул. Винахідниці Ющенко, 1/68–11

  • вул. Небесної Сотні, 45–56/2

  • вул. Полковника Гегечкорі, 29–54/47

  • вул. Сумська, 16

  • вул. Тараса Шевченка, 75–83А

  • вул. Троїцька, 51/42, 61/52

  • просп. Свободи, 73Ж

  • туп. Сумський, 9

  • вул. Андрія Гончарова, 39–131

  • вул. Заводська

  • вул. Соломії Крушельницької, 151–189

  • пр-д Заводський, 7–18

  • вул. Гайдамацька, 46–83

  • вул. Михайлівська, 3–13

  • вул. Пилипа Орлика, 1/24–6/21

  • вул. Пілотів, 1–20

  • пров. Михайлівський, 17–32

  • пров. Пилипа Орлика, 7/28–38/10

  • вул. Експресівська, 1–27А

  • вул. Полковника Оксанченка, 1А–22

  • просп. Полтавський, 87–157

  • проїзд 1-й Ягідний, 4, 4А

  • проїзд 2-й Ягідний, 2

  • пров. Леся Курбаса, 2–20

  • пров. Марії Заньковецької, 1–51

  • пров. Ягідний, 2–39

  • вул. Адмірала Остроградського, 1–28

  • вул. Вільної України, 17/2–40

  • вул. Олени Пчілки, 11/39–18

  • 2-й туп. Перекопський, 21

  • пров. Озерний, 2/23–10

  • пров. Перекопський, 9А

  • пров. Садківський, 36, 38

  • вул. Садківська, 27–48

  • вул. Лікаря Бончука, 1–5

  • вул. Олександра Білаша, 8А

  • вул. Республіканська

  • вул. Кагамлицька, 40/23, 42/22

  • вул. Сержанта Мельничука, 108–165/7

  • вул. Юрія Руфа, 169

  • пров. Північний, 4

  • пров. Сивашський, 4–21

З 8.00 до 20.00:

  • пров. Веселий, 10

  • вул. Європейська, 60А

  • вул. Івана Франка, 29, 33

  • вул. Перекопська, 40

  • просп. Полтавський, 277–281

  • вул. Горліс-Горського, 3–10

  • вул. Київська, 64–80, 121 (м. Кременчук)

  • вул. Ярова, 1, 3, 5, 7 (м. Кременчук)

  • с. Мала Кохнівка

  • с. Потоки

  • с. Придніпрянське

  • с. Соснівка.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: Полтаваобленерго відключення електроенергії
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