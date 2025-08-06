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«Золотий фонд нації» живе у Кременчуці

Вчора, 21:01 Переглядів: 192

Кременчуківку Світлану Косяк відзначили за високий професіоналізм та вагомий внесок у розвиток культури України

Українська композиторка та культурна дипломатка Світлана Косяк з Кременчука отримала почесну відзнаку «Золотий Фонд Нації» за високий професіоналізм та вагомий внесок у розвиток культури України. Про це «Кременчуцькому Телеграфу» повідомили в Центрі міжнародної культурної дипломатії.

Рішення про нагороду ухвалили Національні рейтинги на чолі з академіком Миколою Жулинським.

 

Відзнаку урочисто вручив вчитель Світлани по класу композиції Сергій Горюнович — український композитор, почесний професор, Лауреат міждержавної премії у галузі літератури та мистецтва, голова Полтавської обласної організації Національної Спілки композиторів України, піаніст-імпровізатор, громадський діяч.

— Це визнання стало символом підтримки й пошани до творчості Світлани, яка своєю музикою об’єднує серця та зберігає духовний скарб України, — зазначено в повідомленні.

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Автор: Мирослава Українська
Теги: нагорода композитор
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