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Претензій сторони не мають: що відомо про вчорашній конфлікт на Університетській

Сьогодні, 18:03 Переглядів: 296

 

На відео з місця події, опублікованого у соцмережах, видно, що бійка сталася через собаку. Ймовірно, має місце жорстоке поводження з твариною

Учора, 5 квітня, близько 19.00 на вулиці Університетська, 19 сталася бійка між чоловіками: попередньо причиною конфлікту стало жорстоке поводження із собакою. Відео з місця події з'явилося учора у соцмережах.

На відео видно, як один із чоловіків тягав собаку за повідок. Далі бійка виникла між трьома присутніми чоловіками. За словами очевидців, собака зачепив дитину, тож чоловіки також хотіли їй за це завдати шкоди. Інший же чоловік за тварину заступився.

Ми звернулися за офіційним коментарем щодо події до правоохоронців. За словами пресофіцерки Кременчуцького райуправління поліції Анни Васенко, усі учасники конфлікту написали заяви, що претензій один до одного не мають. Разом з тим, матеріали перебувають в поліції на перевірці.

Додамо, що згідно зі ст. 299 Кримінального кодексу України за жорстоке поводження з тваринами винним може загрожувати обмеження волі терміном від 1 до 3 років або позбавлення волі строком від 2 до 3 років з конфіскацією тварини. Якщо ж кривдник вчинив це в присутності малолітнього чи неповнолітнього, передбачене покарання від трьох до п’яти років або позбавленням волі на строк від трьох до п’яти років.

Нагадаємо, на початку липня в одному із кафе Кременчука чоловік бив собаку на очах у відвідувачів


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Автор: Яна Гудзь Джерело фото: Х Кременчук Джерело відео: Х Кременчук
Теги: конфлікт бійка поліція жорстоке поводження собака
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