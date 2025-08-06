Попередження про погодні умови та фотографії з місця події: суд досліджує документи щодо загибелі дитини у дитсадку

Сьогодні, 17:02 Переглядів: 1

Суд також розглянув низку кадрових документів щодо обвинувачених та медичних довідок загиблої дівчинки та травмованого хлопчика

Сьогодні, 6 серпня, у стінах Автозаводського районного суду Кременчука продовжився розгляд справи у кримінальному провадженні щодо загибелі 4-річної дитини внаслідок падіння дерева на території дитсадка № 19 під головуванням судді Гусача.

На засідання прибули усі сторони у справі, тож суд продовжив дослідження письмових доказів, які підготувала сторона обвинувачення.

Зокрема, на розгляд учасникам слухання прокурорка надала низку документів, що стосувалися погодніх умов того дня та попередження про погіршення погодніх умов. Так, із цих документів вдалося дізнатися, що департамент освіти Кременчука напередодні не отримував листа з попередженням про погіршення погодніх умов. Відповідно, листом про це не був попереджений і садок. Проте листи з такою інформацією були надіслані до департаменту з питань цивільного захисту Кременчуцької міськради та самої міської ради безпосередньо. Також інформація про це була оприлюднена на сайті Головного управління Державної служби надзвичайних ситуацій у Полтавській області.

Крім того, сторони ознайомилися із медичними довідками, діагнозами та матеріалами оглядів загиблої Анастасії Німчиної та потерпілого Марка Пономаренка. Суддя Гусач наголосив, що ці документи є медичною таємницею, тож інформація щодо них не має розголошуватися, а самі документи мають повернути потерпілим.

Також до справи долучили низку кадрових документів щодо обвинуваченої Гладенької — її документи про освіту, заяви та накази про призначення на посаду та переведення на посаду завідувачки. Разом з цим на засіданні стало відомо, що напередодні події Гладенька перебувала у відпустці, а її обов’язки виконувала вихователька-методистка Коломойченко, яка теж обвинувачується у неналежному виконанні посадових обов’язків, проте наразі перебуває у розшуку.

Прокурор надала на розгляд також низку фотографій, зокрема знімки датовані 2018 роком, на яких зображена загибла Анастасія Німчина разом із матір’ю на території дитсадка під деревом, яке згодом стане причиною смерті дитини. Також у розпорядженні правоохоронців перебувають фотографії, які того дня на місці події зробив фотокореспондент «Кременчуцького Телеграфа» Артем Коваленко.