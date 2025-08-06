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Попередження про погодні умови та фотографії з місця події: суд досліджує документи щодо загибелі дитини у дитсадку

Сьогодні, 17:02 Переглядів: 1

 

Суд також розглянув низку кадрових документів щодо обвинувачених та медичних довідок загиблої дівчинки та травмованого хлопчика

Сьогодні, 6 серпня, у стінах Автозаводського районного суду Кременчука продовжився розгляд справи у кримінальному провадженні щодо загибелі 4-річної дитини внаслідок падіння дерева на території дитсадка № 19 під головуванням судді Гусача. 

На засідання прибули усі сторони у справі, тож суд продовжив дослідження письмових доказів, які підготувала сторона обвинувачення.

Зокрема, на розгляд учасникам слухання прокурорка надала низку документів, що стосувалися погодніх умов того дня та попередження про погіршення погодніх умов. Так, із цих документів вдалося дізнатися, що департамент освіти Кременчука напередодні не отримував листа з попередженням про погіршення погодніх умов. Відповідно, листом про це не був попереджений і садок. Проте листи з такою інформацією були надіслані до департаменту з питань цивільного захисту Кременчуцької міськради та самої міської ради безпосередньо. Також інформація про це була оприлюднена на сайті Головного управління Державної служби надзвичайних ситуацій у Полтавській області.

Крім того, сторони ознайомилися із медичними довідками, діагнозами та матеріалами оглядів загиблої Анастасії Німчиної та потерпілого Марка Пономаренка. Суддя Гусач наголосив, що ці документи є медичною таємницею, тож інформація щодо них не має розголошуватися, а самі документи мають повернути потерпілим.

Також до справи долучили низку кадрових документів щодо обвинуваченої Гладенької — її документи про освіту, заяви та накази про призначення на посаду та переведення на посаду завідувачки. Разом з цим на засіданні стало відомо, що напередодні події Гладенька перебувала у відпустці, а її обов’язки виконувала вихователька-методистка Коломойченко, яка теж обвинувачується у неналежному виконанні посадових обов’язків, проте наразі перебуває у розшуку.

Прокурор надала на розгляд також низку фотографій, зокрема знімки датовані 2018 роком, на яких зображена загибла Анастасія Німчина разом із матір’ю на території дитсадка під деревом, яке згодом стане причиною смерті дитини. Також у розпорядженні правоохоронців перебувають фотографії, які того дня на місці події зробив фотокореспондент «Кременчуцького Телеграфа» Артем Коваленко.

Фото: Артем Коваленко

Знімки викликали в учасників сторін інтерес, тож суд оголосив про технічну перерву, аби усі могли з ними ознайомитися та обговорити.

Так захисник обвинуваченої, завідувачки господарства Панащук, адвокат Ульянов заявив, що на фотографіях не видно слідів ураження стовбура дерева грибами.

На це представниця потерпілих, адвокатка Маслова заперечила, що фотографії не відображають зовнішній вигляд дерева з усіх боків, до того ж на знімках чітко видно пористу і рихлу структуру на зламі дерева, а також порожнини всередині стовбура.

Ознайомившись з усіма письмовими документами, які надала сторона обвинувачення, суд оголосив про перерву. Наступне слухання заплановане на 10 вересня.

Перебіг справи

Нагадаємо, перше судове засідання у цій справі відбулося 27 грудня. Тоді обвинуваченим Гладенькій та Панащук обрали запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання: вони не мають права спілкуватися зі свідками у справі, виїздити за межі України та попереджати суд про зміну місця проживання чи роботи.

Друге судове засідання 17 січня не відбулося, оскільки захисник обвинуваченої Панащук, адвокат Більда, не встиг ознайомитися з матеріалами справи й перебував на лікарняному.

Під час третього судового засідання, 3 лютого, суд ухвалив порядок подальших засідань.

На четвертому засіданні суд підтримав клопотання прокурора та продовжив обвинуваченим Гладенькій та Панащук запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання строком на 60 діб до 18 квітня 2025 року.

На п’ятому засіданні, яке відбулося 12 березня, суд допитав матір загиблої дівчинки, Світлану Німчину, яка наголосила, що у смерті її дитини винними вважає працівників дитсадка

Шосте засідання, яке мало б відбутися 20 березня, відклали через хворобу потерпілих, а у прокурорки на той момент ще не були готові паперові докази для дослідження.

Під час сьомого засідання суд допитав потерпілих — батьків травмованого Марка, які розповіли про його травму та перебіг лікування та ускладнення.

На восьмому засіданні суд допитав законного представника потерпілого хлопчика — його бабусю, та погодив допит дитини у присутності психолога.

На дев'ятому засіданні суд допитав потерпілого хлопчика, який також постраждав внаслідок падіння дерева.


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«Вважаю працівників дитсадка винними у смерті дитини»: суд допитав матір загиблої внаслідок падіння дерева дівчинки

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Автор: Яна Гудзь Фото: Артем Коваленко
Теги: суд судова справа дерево падіння дерев дитячий садок загибель дитина
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