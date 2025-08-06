На Полтавщині оголосили жовтий рівень небезпеки через грози та шквали

Полтавський обласний центр з гідрометеорології попереджає про небезпечні метеорологічні явища на території області.

Увечері 6 серпня, вночі та вранці 7 серпня в регіоні очікуються грози, місцями — шквали вітру 15–20 м/с. Оголошено I рівень небезпечності — жовтий.

Прогноз на 7 серпня:

Хмарно з проясненнями

Вночі та вранці — короткочасні дощі, грози, місцями шквали

Вдень — місцями зливи та грози

Вітер північно-західний, 7–12 м/с

Температура в області: вночі 13–18°C, вдень 22–27°C.

Синоптики радять бути обережними під час перебування на вулиці — особливо поблизу дерев, ліній електропередач і в умовах зниженої видимості через опади.

Жовтий рівень небезпеки означає, що погодні умови потенційно небезпечні та можуть спричинити ускладнення на дорогах, пошкодження інфраструктури або падіння дерев.

Нагадаємо, що 30 липня після зливи центр «поплив».