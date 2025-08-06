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Приміські потяги на Полтавщині курсують зі змінами: напрямок на Лозову обмежений

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 121

 Рух обмежили з міркувань безпеки, частину рейсів скоротили до Орільки

Через збереження обмежень на напрямку Лозової на Полтавщині продовжили дію зміненого маршруту для частини приміських поїздів. Про це повідомляє офіційний канал Укрзалізниці.

Деякі рейси продовжують курсувати лише до станції Орілька замість Лозової, один рейс скасовано.

Актуальні зміни:

  • №6574/6656 — Полтава-Південна – Орілька (раніше: Полтава-Південна — Лозова)
  • №6657/6579 — Орілька – Полтава-Південна (раніше: Лозова — Полтава-Південна)
  • №6576/6658 — Полтава-Південна – Орілька
  • №6659/6571 — Орілька – Полтава-Південна

Укрзалізниця пояснює, що такі обмеження діють з міркувань безпеки. Коли рух у напрямку Лозової буде повністю відновлено — не повідомляється.

Нагадаємо, що Укрзалізниця змінила рух приміських поїздів з Полтави через обстріл Лозової 6 серпня.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: Укрзалізниця приміський поїзд Лозова
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