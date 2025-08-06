Приміські потяги на Полтавщині курсують зі змінами: напрямок на Лозову обмежений

Через збереження обмежень на напрямку Лозової на Полтавщині продовжили дію зміненого маршруту для частини приміських поїздів. Про це повідомляє офіційний канал Укрзалізниці.
Деякі рейси продовжують курсувати лише до станції Орілька замість Лозової, один рейс скасовано.
Актуальні зміни:
Укрзалізниця пояснює, що такі обмеження діють з міркувань безпеки. Коли рух у напрямку Лозової буде повністю відновлено — не повідомляється.
Нагадаємо, що Укрзалізниця змінила рух приміських поїздів з Полтави через обстріл Лозової 6 серпня.
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