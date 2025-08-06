Аналітики БЕБ на Полтавщині запобігли розтраті лісгоспами 6 млн грн на підозрілих тендерах

Сьогодні, 14:34 Переглядів: 106

На Сумщині мали укласти контракти з фірмами, поміченими у змові на торгах

Аналітики Територіального управління Бюро економічної безпеки в Полтавській області запобігли неефективному використанню близько 6 млн грн бюджетних коштів. Йдеться про закупівлі, які проводили підприємства лісового господарства Сумської області, повідомляє пресслужба БЕБ.

Під час аналітичної перевірки фахівці виявили, що у трьох тендерах переможцями стали компанії, внесені до Зведених відомостей Антимонопольного комітету України. Їх підозрюють в узгоджених антиконкурентних діях, які вплинули на результати торгів.

Щоб запобігти розтраті державних коштів, аналітики БЕБ направили замовникам рекомендаційні листи з попередженням про ризики. Як результат — держзамовники скасували закупівлі та розірвали вже укладені договори.