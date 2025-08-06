«Інваліду війни за поранення дали 10 грамів алюмінію»: військовий з Кременчука обурений ставленням держави до захисників

Ветеран російсько-української війни, молодший сержант із Кременчука Олександр Оловаренко обурений ставленням держави до військовослужбовців з інвалідністю внаслідок війни. Своїми думками він поділився після нагородження у Кременчуцькій райвійськадміністрації — чоловіку передали Комбатанський хрест від Головнокомандувача Збройних сил України Олександра Сирського.
Олександр пішов захищати Батьківщину двічі — у 2014 році та після початку повномасштабного вторгнення. Так само двічі отримав поранення, має ІІ групу інвалідності. Проте говорить: від держави підтримки майже ніякої немає.
— На нагородження мене подали побратими, з якими я служив у підрозділі. Вони підготували документи, направили їх на підпис. Але у нас в Україні є одна пошесть, про яку не можна мовчати. Це чиновники, Міністерство оборони та депутати різних рівнів, починаючи з народних депутатів. Починаючи з Умерова, який прокрався і спалився, — емоційно ділиться ветеран.
За словами Олександра, ніхто із можновладців так і не поніс заслужене покарання по відкритих на них кримінальних провадженнях, зокрема на розкраданні державних коштів при закупівлі РЕБів ба безпілотників для військовослужбовців.
Обурений захисник і нововведенням щодо військової форми для військовослужбовців, каже: це викинуті в пусту мільярди.
— Усі розуміють, що це якийсь черговий шахер-махер. Але людської реакції немає. А має бути спротив і внутрішньому окупанту, мародерам і ворогам України внутрішнім, — заявляє Олександр.
Чоловік переконаний: для нього і таких ветеранів з інвалідністю, як і він, нині шана — від побратимів, але не від держави.
Олександр Оловаренко додає: відзнака, яку він отримав, для нього дорога — адже це відзнака від побратимів, які його пам’ятають. А все інше для ветеранів, за його словами, нині робиться поверхнево і формально.
Нагадаємо, минулого року у «Кременчуцького Телеграфа» вийшло інтерв’ю з Олександром Оловаренком: чоловік розповів про свій бойовий досвід та про мрії взяти участь у звільненні Криму.
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