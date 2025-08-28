У Кременчуці водій проїхав на «червоне» та потрапився з наркотиками

Удень 27 серпня на проспекті Лесі Українки патрульні зупинили автомобіль Nissan, водій якого проїхав на заборонений сигнал світлофора.
Під час перевірки правоохоронці помітили в керманича ознаки наркотичного сп’яніння. Чоловік відмовився проходити огляд у медзакладі. Про це повідомила пресслужба патрульної поліції Кременчука.
Патрульні провели поверхневу перевірку та виявили у нього зіп-пакет із речовиною, схожою на наркотичну. На місце викликали слідчо-оперативну групу.
Водія відсторонили від керування та склали адміністративні матеріали:
Наразі слідчі встановлюють походження вилученої речовини.
Нагадаємо, що 25 серпня у Кременчуці водій з ознаками сп’яніння спричинив ДТП на проспекті Лесі Українки.
