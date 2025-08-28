ГО "Захист держави"
Надзвичайні новини

У Кременчуці водій проїхав на «червоне» та потрапився з наркотиками

Сьогодні, 11:46 Переглядів: 134

 Чоловік мав ознаки сп’яніння, але відмовився пройти огляд

Удень 27 серпня на проспекті Лесі Українки патрульні зупинили автомобіль Nissan, водій якого проїхав на заборонений сигнал світлофора.

Під час перевірки правоохоронці помітили в керманича ознаки наркотичного сп’яніння. Чоловік відмовився проходити огляд у медзакладі. Про це повідомила пресслужба патрульної поліції Кременчука.

Патрульні провели поверхневу перевірку та виявили у нього зіп-пакет із речовиною, схожою на наркотичну. На місце викликали слідчо-оперативну групу.

Водія відсторонили від керування та склали адміністративні матеріали:

  • протокол за ч.1 ст.130 КУпАП (керування у стані сп’яніння),
  • постанову за ч.2 ст.122 КУпАП (проїзд на «червоне»).

Наразі слідчі встановлюють походження вилученої речовини.

Нагадаємо, що 25 серпня у Кременчуці водій з ознаками сп’яніння спричинив ДТП на проспекті Лесі Українки.

1
Автор: Руслана Горгола
Теги: нетверезий водій ст.130 наркотики патрульна поліція
