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Полтавщина попрощалася з полеглим воїном: на Донеччині загинув старший сержант поліції Анатолій Олешко

Сьогодні, 11:01 Переглядів: 227

 

Поліцейський загинув під час виконання бойового завдання в районі Покровська

Учора, 25 червня, у Полтаві віддали останні почесті старшому сержанту поліції Анатолію Станіславовичу Олешку — бійцю батальйону поліції особливого призначення (стрілецького) поліції Полтавщини. Про це повідомила пресслужба Головного управління Національної поліції в Полтавській області

 

У центрі міста утворили коридор шани — місцеві жителі та поліцейські стояли обабіч дороги з похиленими головами, ставши на одне коліно.
Поліцейський загинув 21 червня під час виконання бойового завдання в районі Покровська на Донеччині. Йому було 47 років.
 
Анатолій Олешко народився 7 березня 1978 року в селі Соколова-Балка, що на Полтавщині. Понад 24 роки він служив в органах внутрішніх справ та Національній поліції. Пройшов шлях від міліціонера до бійця спецпідрозділу. Завжди був там, де найважче, поруч із тими, хто потребував захисту.
У нього залишилися дружина, син, донька, батьки, брат і дві сестри. 
 
Панахиду за загиблим відправили у Свято-Успенському кафедральному соборі. Попрощатися з Анатолієм прийшли ті, хто знав його особисто, хто служив поруч і хто пам’ятає. Серед них — рідні, друзі, побратими, керівники поліції Полтавщини.
 
Після панахиди траурна процесія рушила до села Свічкареве Білицької громади, де полеглого Героя провели в останню путь близькі, друзі та односельці.

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Нагадаємо, нещодавно ми писали, що у Кременчуцькій РВА рідним полеглих у бою за Україну захисників передали посмертні нагороди. Орденами «За мужність» III ступеня посмертно відзначили молодшого лейтенанта поліції Антона Сурженка та старшого сержанта поліції Павла Грищука. Обидва захисники з Кременчуцького району. Вони воювали у лавах Об'єднаної штурмової бригади Нацполіції «Лють».

У квітні ми писали, що офіцерів поліції Антона Сурженка та Павла Грищука посмертно нагородили відзнаками «За оборону України».

28 травня під молитву українського націоналіста у Краматорську та Кременчуці попрощалися з сержантом поліції Олександром Батуріним, який загинув в бою на Донеччині. Він воював у складі батальйону поліції особливого призначення (стрілецького). Загиблого Героя поховали у Кременчуці на Свіштовському кладовищі.

Нещодавно ми писали, що близько 80 поліціянтів Полтавщини були нагороджені відзнакою Президента України «За оборону України». Нагороди отримали спецпризначенці, а також поліціянти різних територіальних підрозділів області, які з перших днів повномасштабного вторгнення гідно виконують бойові завдання у складі Сил безпеки й оборони України.

ПО ТЕМІ:

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Бійців штурмової бригади Нацполіції «Лють» нагородили відзнаками ГУР Міноборони

Під молитву українського націоналіста у Краматорську та Кременчуці попрощалися з сержантом поліції Олександром Батуріним

Близько 80 поліцейських Полтавщини нагородили відзнаками президента «За оборону України»

Майже половина особового складу поліції зараз виконує невластиві правоохоронцям функції

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Автор: Віктор Крук
Теги: поліція Полтавщини загинув на війні похорон поліцейський
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