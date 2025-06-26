Депутат, який обирався від ОПЗЖ, може очолити осередок «Європейської солідарності» в Кременчуці

Сьогодні, 11:33 Переглядів: 354 Коментарів: 1

Завтра пройдуть збори партії, де можуть зняти з посади голову осередку Сергія Яроша

У Кременчуці завтра, 27 червня, в конференц-залі готелю «Кремінь» заплановано проведення партійних зборів «Європейської солідарності». Відповідні запрошення у вигляді смс-повідомлень почали надходити членам партії напередодні.

Як стало відомо редакції, під час заходу планується розгляд питання щодо зміни керівництва міського осередку. Зокрема, мова йде про можливу відставку чинного голови — депутата міської ради Сергія Яроша. Раніше він двічі подавав заяву про складання повноважень, однак депутатський корпус не підтримав його прохання. За інформацією з відкритих джерел, причиною цього могло бути небажання міського голови Віталія Малецького втрачати союзника в раді.

Серед потенційних претендентів на посаду голови партосередку — Андрій Дрофа, нинішній депутат Кременчуцької районної ради. На останніх місцевих виборах Дрофа пройшов до ради за списками партії «Опозиційна платформа — За життя», яка нині заборонена. Цей факт підтверджується як офіційними даними Центральної виборчої комісії, так і його участю у партійних заходах. Наприклад, у 2021 році він активно виступав на зборах ОПЗЖ, де підтримував ініціативу щодо відкликання народного депутата Іллі Киви.

У березні цього року, під час сесії Кременчуцької районної ради, голова ради Марія Іванченко повідомила, що частина колишніх членів фракції ОПЗЖ об’єдналися в депутатську групу «Єднання». До неї, зокрема, увійшов і Андрій Дрофа.

Цікаво, що серед чинних депутатів районної ради від «Європейської солідарності» всі троє чоловіків — Євгеній Тарануха, Сергій Захожий та Микола Гудим — наразі служать у Збройних силах України.