У Кременчуцькому районі затримали наркоторговця: вилучили «товару» на понад пів мільйона гривень

Поліцейські Полтавщини затримали 22-річного мешканця Кременчуцького району, який налагодив продаж наркотиків та психотропів через інтернет. Про це 26 червня повідомили в поліції області.
За словами заступника начальника поліції Полтавщини Сергія Рекуна, фігурант був частиною розгалуженої наркосхеми: замовлення надходили через телеграм-канал та сайт, а розрахунки відбувалися через банківські картки, електронні гаманці та криптовалюти, оформлені на підставних осіб.
Під час обшуків вилучили:
Орієнтовна «чорна» вартість вилученого — понад 500 тис. грн. На майно підозрюваного наклали арешт на суму понад 200 тис. грн.
Чоловіку вже повідомили про підозру та обрали запобіжний захід — тримання під вартою із правом внесення застави у 211 960 грн.
Справу розслідують за ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України — збут наркотиків в особливо великих розмірах. Санкція статті передбачає до 10 років ув’язнення з конфіскацією майна.
Нагадаємо, нещодавно у Кременчуці правоохоронці затримали 46-річного чоловіка за підозрою у зберіганні та розповсюдженні наркотиків.
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