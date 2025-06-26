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У Кременчуцькому районі затримали наркоторговця: вилучили «товару» на понад пів мільйона гривень

Сьогодні, 10:27 Переглядів: 139

 Замовлення приймав через Телеграм і сайт, товар надсилав поштою по всій Україні

Поліцейські Полтавщини затримали 22-річного мешканця Кременчуцького району, який налагодив продаж наркотиків та психотропів через інтернет. Про це 26 червня повідомили в поліції області.

За словами заступника начальника поліції Полтавщини Сергія Рекуна, фігурант був частиною розгалуженої наркосхеми: замовлення надходили через телеграм-канал та сайт, а розрахунки відбувалися через банківські картки, електронні гаманці та криптовалюти, оформлені на підставних осіб.

Під час обшуків вилучили:

  • близько 3000 доз канабісу й 1000 мл екстракту;
  • понад 150 доз псилоцибіну;
  • більше 30 ЛСД-марок;
  • 200 грамів кратому;
  • гроші, ваги, телефони, картки та матеріали для фасування.

Орієнтовна «чорна» вартість вилученого — понад 500 тис. грн. На майно підозрюваного наклали арешт на суму понад 200 тис. грн.

Чоловіку вже повідомили про підозру та обрали запобіжний захід — тримання під вартою із правом внесення застави у 211 960 грн.

Справу розслідують за ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України — збут наркотиків в особливо великих розмірах. Санкція статті передбачає до 10 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, нещодавно у Кременчуці правоохоронці затримали 46-річного чоловіка за підозрою у зберіганні та розповсюдженні наркотиків. 

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Автор: Руслана Горгола
Теги: наркотики
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