У Кременчуцькому районі затримали наркоторговця: вилучили «товару» на понад пів мільйона гривень

Сьогодні, 10:27 Переглядів: 139

Замовлення приймав через Телеграм і сайт, товар надсилав поштою по всій Україні

Поліцейські Полтавщини затримали 22-річного мешканця Кременчуцького району, який налагодив продаж наркотиків та психотропів через інтернет. Про це 26 червня повідомили в поліції області.

За словами заступника начальника поліції Полтавщини Сергія Рекуна, фігурант був частиною розгалуженої наркосхеми: замовлення надходили через телеграм-канал та сайт, а розрахунки відбувалися через банківські картки, електронні гаманці та криптовалюти, оформлені на підставних осіб.

Під час обшуків вилучили:

близько 3000 доз канабісу й 1000 мл екстракту;

понад 150 доз псилоцибіну;

більше 30 ЛСД-марок;

200 грамів кратому;

гроші, ваги, телефони, картки та матеріали для фасування.

Орієнтовна «чорна» вартість вилученого — понад 500 тис. грн. На майно підозрюваного наклали арешт на суму понад 200 тис. грн.

Чоловіку вже повідомили про підозру та обрали запобіжний захід — тримання під вартою із правом внесення застави у 211 960 грн.

Справу розслідують за ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України — збут наркотиків в особливо великих розмірах. Санкція статті передбачає до 10 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, нещодавно у Кременчуці правоохоронці затримали 46-річного чоловіка за підозрою у зберіганні та розповсюдженні наркотиків.