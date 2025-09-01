У Кременчуці п’яний водій легковика врізався у припарковану машину

Сьогодні, 12:49 Переглядів: 143

Рівень алкоголю у крові керманича перевищував норму більш ніж у 12 разів

Сьогодні, 1 вересня, близько 5-ї ранку на вулиці Східній у Кременчуці нетверезий водій скоїв дорожньо-транспортну пригоду. Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Кременчука.

За попередніми даними, водій Ford перед початком руху не врахував безпечну відстань та врізався у припаркований Hyundai.

Під час перевірки у чоловіка виявили явні ознаки сп’яніння. Огляд за допомогою «Драгера» показав 2,50 проміле алкоголю, що більш ніж у 12 разів перевищує допустиму норму.

Інспектори відсторонили водія від керування та склали адмінпротоколи:

за ст. 124 Кодексу України про адміністративні правопорушення — порушення правил дорожнього руху, що призвело до дорожньо-транспортної пригоди;

за ч. 1 ст. 130 КУпАП — керування у стані сп’яніння.

