На Полтавщині нетверезий водій після аварії намагався дати хабар поліціянтам

У чоловіка виявили 2,83 проміле алкоголю, він не мав права керувати авто

У Миргородському районі 45-річний водій після аварії у стані алкогольного сп’яніння намагався підкупити правоохоронців: поліція порушила кримінальне провадження. Про це повідомили у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.

Відомо, що подія сталася учора, 1 вересня, близько 14.00 у селі Петрівка Роменська. Автомобіль ВАЗ під керуванням чоловіка зіткнувся з припаркованою машиною. Внаслідок аварії ніхто не постраждав.

У поліції Миргородщини повідомили, що водій мав явні ознаки сп’яніння. Драгер показав 2,83 проміле алкоголю, а також з’ясувалося, що чоловік не має права керування автомобілем.

Для уникнення відповідальності він запропонував поліцейським хабар. Правоохоронці викликали слідчо-оперативну групу, яка задокументувала спробу підкупу.

За фактом відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 369 Кримінального кодексу України — пропозиція неправомірної вигоди службовій особі. Крім того, на водія склали три адмінпротоколи:

за керування без права керування (ч. 2 ст. 126 Кодексу України про адміністративні правопорушення);

за порушення ПДР, що спричинило ДТП (ст. 124 КУпАП);

за керування в стані сп’яніння (ч. 1 ст. 130 КУпАП).

