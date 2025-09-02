На Полтавщині нетверезий водій після аварії намагався дати хабар поліціянтам

ГО "Захист держави"
29 серпня у полтавському офісі ГО «Захист держави» відбулася панельна дискусія, присвячена антикорупційній боротьбі в області.
Олена Шуляк
Олена Шуляк: У переробній промисловості вже створено 20 тис. робочих місць завдяки мільярдним інвестиціям держави
Богдан Лазоренко
Розслідування помножене на нуль: чи буде правосуддя у справі кременчуцької «нафтової мафії»?
Микола Княжицький
Справді незалежними мають бути всі правоохоронні органи
Мирослава УКРАЇНСЬКА
"Українські книжки зпалювали ще й новини з цього робили"
Сабіна Юркіна
Чому я не боюся. І чому нормально — боятися
Анатолій Василенко
Коли газовий рахунок кусається: борг — зростав, коли лічильник «відпочивав»
Микола Корецький
Як депутат Полтавської облради від партії «Батьківщина», організував свято для Асоціації інвалідів дитинства «Новий дім»
Віктор Крук
«Мені наснився дивний сон. А може віщий?»
Богдан Лазоренко
Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Надзвичайні новини, Полтавщина

На Полтавщині нетверезий водій після аварії намагався дати хабар поліціянтам

Сьогодні, 16:11 Переглядів: 177

 

У чоловіка виявили 2,83 проміле алкоголю, він не мав права керувати авто

У Миргородському районі 45-річний водій після аварії у стані алкогольного сп’яніння намагався підкупити правоохоронців: поліція порушила кримінальне провадження. Про це повідомили у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.

Відомо, що подія сталася учора, 1 вересня, близько 14.00 у селі Петрівка Роменська. Автомобіль ВАЗ під керуванням чоловіка зіткнувся з припаркованою машиною. Внаслідок аварії ніхто не постраждав.

У поліції Миргородщини повідомили, що водій мав явні ознаки сп’яніння. Драгер показав 2,83 проміле алкоголю, а також з’ясувалося, що чоловік не має права керування автомобілем.

Для уникнення відповідальності він запропонував поліцейським хабар. Правоохоронці викликали слідчо-оперативну групу, яка задокументувала спробу підкупу.

За фактом відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 369 Кримінального кодексу України — пропозиція неправомірної вигоди службовій особі. Крім того, на водія склали три адмінпротоколи:

  • за керування без права керування (ч. 2 ст. 126 Кодексу України про адміністративні правопорушення);

  • за порушення ПДР, що спричинило ДТП (ст. 124 КУпАП);

  • за керування в стані сп’яніння (ч. 1 ст. 130 КУпАП).

Нагадаємо, нещодавно на Полтавщині нетверезий водій намагався підкупити поліцейських — йому загрожує до 4-х років позбавлення волі.

0
Автор: Яна Гудзь
Теги: нетверезий водій хабар поліція
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 6 від 6 лютого 2025)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 5 від 30 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 4 від 23 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 3 від 16 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 2 від 9 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх