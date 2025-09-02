На Полтавщині нетверезий водій після аварії намагався дати хабар поліціянтам

У Миргородському районі 45-річний водій після аварії у стані алкогольного сп’яніння намагався підкупити правоохоронців: поліція порушила кримінальне провадження. Про це повідомили у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.
Відомо, що подія сталася учора, 1 вересня, близько 14.00 у селі Петрівка Роменська. Автомобіль ВАЗ під керуванням чоловіка зіткнувся з припаркованою машиною. Внаслідок аварії ніхто не постраждав.
У поліції Миргородщини повідомили, що водій мав явні ознаки сп’яніння. Драгер показав 2,83 проміле алкоголю, а також з’ясувалося, що чоловік не має права керування автомобілем.
Для уникнення відповідальності він запропонував поліцейським хабар. Правоохоронці викликали слідчо-оперативну групу, яка задокументувала спробу підкупу.
За фактом відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 369 Кримінального кодексу України — пропозиція неправомірної вигоди службовій особі. Крім того, на водія склали три адмінпротоколи:
за керування без права керування (ч. 2 ст. 126 Кодексу України про адміністративні правопорушення);
за порушення ПДР, що спричинило ДТП (ст. 124 КУпАП);
за керування в стані сп’яніння (ч. 1 ст. 130 КУпАП).
Нагадаємо, нещодавно на Полтавщині нетверезий водій намагався підкупити поліцейських — йому загрожує до 4-х років позбавлення волі.
