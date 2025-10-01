На Полтавщині оновили графік погодинних відключень світла на зиму

Сьогодні, 09:33 Переглядів: 2 822

Графік розробили відповідно до наказу Міністерства енергетики України та затвердили з урахуванням зимових навантажень

АТ «Полтаваобленерго» опублікувало оновлений графік погодинних відключень електроенергії. Він діятиме з 1 жовтня 2025 року по 31 березня 2026 року. Графік вводитимуть на випадок відключень світла. Про це повідомили в обленерго.

Графік розробили відповідно до наказу Міністерства енергетики України від 27 листопада 2024 року та затвердили з урахуванням зимових навантажень.

Основні зміни у ГПВ:

графік включає 6 черг, кожна з яких має по дві підчерги;

тепер його складають і затверджують двічі на рік — на зимовий і літній періоди (раніше один раз на рік);

максимальна одноразова тривалість відключення при застосуванні 2,5 черги може сягати до 7 годин.

У компанії наголошують, що у разі необхідності графік можуть коригувати.

Свою адресу в оновленому графіку можна переглянути за посиланням.

Нагадаємо, на початку року тарифи на електроенергію для споживачів з електроопаленням та великим споживанням знизили майже удвічі.



