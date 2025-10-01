На Полтавщині оновили графік погодинних відключень світла на зиму

Графік розробили відповідно до наказу Міністерства енергетики України та затвердили з урахуванням зимових навантажень
АТ «Полтаваобленерго» опублікувало оновлений графік погодинних відключень електроенергії. Він діятиме з 1 жовтня 2025 року по 31 березня 2026 року. Графік вводитимуть на випадок відключень світла. Про це повідомили в обленерго.
Графік розробили відповідно до наказу Міністерства енергетики України від 27 листопада 2024 року та затвердили з урахуванням зимових навантажень.
У компанії наголошують, що у разі необхідності графік можуть коригувати.
Свою адресу в оновленому графіку можна переглянути за посиланням.
