Надзвичайні новини

У Світловодську затримали ймовірного підозрюваного у вбивстві 16-річної дівчини

Сьогодні, 17:02 Переглядів: 536

 

Вийти на слід ймовірного вбивці вдалося завдяки банківській карті убитої, якою він користувався 

На Кіровоградщині правоохоронці затримали ймовірного вбивцю 16-річної студентки у Світловодську. Інформація про це з'явилася у місцевих соцмережах.

За попередніми даними, причетним до скоєного може бути 16-річний місцевий мешканець. Затримати юнака вдалося після того, як він розраховувався банківською карткою загиблої. Він уже зізнався у скоєному.

Відомо, що того дня хлопець перебував у дівчини вдома та вживав алкоголь. Імовірно, він хотів схилити її до інтимних стосунків, проте дівчина йому відмовила. Це могло й стати причиною для вбивства.

Додамо також, що офіційної інформації від поліції Кіровоградської області наразі немає.

Нагадаємо, у неділю, 5 жовтня, у Світловодську в орендованій квартирі виявили без ознак життя 16-річну дівчину з ножовими пораненнями. Загиблу звати Марія Євтушенко, вона студентка професійно-технічного училища №5, проживала на квартирі сама.

Автор: Яна Гудзь Джерело фото: sud.ua
