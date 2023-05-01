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«Ринковій площі» виділили землю для будівництва зупинки «Героїв Чорнобиля» у Кременчуці

Сьогодні, 16:31 Переглядів: 232

 Мешканці мікрорайону три роки живуть без зупинки

На сесії Кременчуцької міської ради депутати затвердили комунальному підприємству «Ринкова площа» технічну документацію із землеустрою щодо об’єднання земельних ділянок для будівництва зупинки громадського транспорту «Героїв Чорнобиля». Варто зазначити, що стару зупинку демонтували у квітні 2021 року. Й вже три роки мешканці цього району в очікуванні транспорту не можуть сховатися від дощу або сонця. 

Скоро, дуже скоро: стало відомо коли з'явиться зупинка «Героїв Чорнобиля»
Долю зупинки «Героїв Чорнобиля» депутати Кременчука розглянуть на сесії 

- Затвердити Комунальному підприємству «Ринкова площа» технічну документацію із землеустрою щодо об’єднання земельних ділянок, що перебувають в постійному користуванні, з кадастровим № 5310436100:06:003:1115 площею 148 кв.м та кадастровим №5310436100:06:003:0162 площею 70 кв.м в земельну ділянку площею 218 кв.м (кадастровий № 5310436100:06:003:1182) для будівництва, експлуатації та обслуговування зупинки громадського транспорту «Героїв Чорнобиля» по вул. Троїцькій, в районі будинку № 101 в Кременчуці.

Визнати земельну ділянку кадастровий № 5310436100:06:003:1182 землями комунальної власності з наступною реєстрацією права комунальної власності в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, - йдеться у рішенні.

 

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Автор: Альона Душенко
Теги: зупинка сесія Кременчуцька міська рада
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