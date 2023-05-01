Поліція завершила досудове розслідування, щодо організатора банди з наркообігу на Кременчуччині

Поліція Полтавщини завершила досудове розслідування, щодо організатора банди з наркообігу у Горішніх Плавнях, яка продавала наркотики та зброю. Про це повідомили в Головному управлінні Національної поліції у Полтавській області.
Як повідомив начальник поліції Полтавщини Євген Рогачов, керував злочинною організацією та спонсорував нелегальний бізнес 41-річний кримінальний авторитет. Він контролював незаконний збут психотропів, виготовлення та збут вогнепальної зброї, розподіл кримінальних доходів між учасниками злочинного угруповання, наповнення «общака» та відправлення передач у колонію.
Організатора кримінального угруповання судитимуть. Йому загрожує від 7 до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Нагадаємо, що злочинне угрупування в Горішніх Плавнях викрили у січні 2023 року, а організатора банди – у березні.
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