Поліція завершила досудове розслідування, щодо організатора банди з наркообігу на Кременчуччині

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Чоловікові загрожує від 7 до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна

Поліція Полтавщини завершила досудове розслідування, щодо організатора банди з наркообігу у Горішніх Плавнях, яка продавала наркотики та зброю. Про це повідомили в Головному управлінні Національної поліції у Полтавській області.

Як повідомив начальник поліції Полтавщини Євген Рогачов, керував злочинною організацією та спонсорував нелегальний бізнес 41-річний кримінальний авторитет. Він контролював незаконний збут психотропів, виготовлення та збут вогнепальної зброї, розподіл кримінальних доходів між учасниками злочинного угруповання, наповнення «общака» та відправлення передач у колонію.

– У створенні та участі в злочинній організації слідчі Слідчого управління обласної поліції, за процесуального керівництва Полтавської обласної прокуратури, обґрунтовано підозрюють 7 мешканців Горішніх Плавнів, віком від 39 до 43 років. Також, в процесі досудового розслідування, встановлено причетність до злочинів кримінального угруповання ще двох осіб. Усім фігурантам обрані запобіжні заходи: сімох – суд узяв під варту, двоє перебувають під домашнім арештом, – додав генерал поліції.

Організатора кримінального угруповання судитимуть. Йому загрожує від 7 до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, що злочинне угрупування в Горішніх Плавнях викрили у січні 2023 року, а організатора банди – у березні.