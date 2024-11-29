Завтра у Кременчуці планово вимкнуть світло на пів сотні вулиць
Сьогодні, 20:02
Переглядів: 432
Енергетики проводитимуть ремонтні роботи
У суботу, 30 листопада, у Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».
З 8.00 до 17.00
- вул. Академіка Герасимовича 95-166, 141А-204
- вул. Вадима Пугачова 4А-21
- вул. Вільної України 29-60
- вул. Виноградна
- вул. В. Івасюка
- вул. Дмитра Демидюка 7-28
- вул. Гайдамацька 80, 147
- вул. Іллі Ткаченка 50/11-73
- вул. Лікаря О. Богаєвського 4-12/52
- вул. Махоркова 9/1-24А
- вул. Народних Ополченців 1-46
- вул. Романа Шухевича 30, 31
- вул. Сержанта Мельничука 16
- вул. Сумська
- вул. Тараса Шевченка 11, 13
- вул. Чумацький Шлях 87-123А, 125-129
- вул. Ярослава Мудрого 8А
- пров. Герцена 3-9Б
- пров. Гарматний 3-22
- пров. Калиновий 3-9А
- пров. Криворізький 2/2-18
- пров. Крюківський
- пров. Урожайний 3-20
- туп. Урожайний 1-12.
З 8.00 до 18.00
- вул. Антона Чехова 1/13-35/9
- вул. Давида Кострова 4-47/11
- вул. Івана Багряного 31/16
- вул. Івана Дзюби 2/3
- вул. М. Березовського
- вул. Насосна
- вул. Панаса Саксаганського 2/9-31
- вул. Паризька 16/38, 18, 20/33
- вул. Рєпіна 9/28-60/3
- вул. Республіканська
- вул. Ф. Мазуленка
- вул. Христини Алчевської
- вул. Художня
- пров. Антона Чехова 3-7/26
- пров. К. Ушинського
- пров. Насосний.
З 8.00 до 17.00 (реалізація договорів приєднання)
- вул. Вадима Пугачова 4А-21
- просп. Свободи 85Д.
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.