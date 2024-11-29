Завтра у Кременчуці планово вимкнуть світло на пів сотні вулиць

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Сьогодні, 20:02 Переглядів: 432

Енергетики проводитимуть ремонтні роботи

У суботу, 30 листопада, у Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».

З 8.00 до 17.00

  • вул. Академіка Герасимовича 95-166, 141А-204
  • вул. Вадима Пугачова 4А-21
  • вул. Вільної України 29-60
  • вул. Виноградна
  • вул. В. Івасюка
  • вул. Дмитра Демидюка 7-28
  • вул. Гайдамацька 80, 147
  • вул. Іллі Ткаченка 50/11-73
  • вул. Лікаря О. Богаєвського 4-12/52
  • вул. Махоркова 9/1-24А
  • вул. Народних Ополченців 1-46
  • вул. Романа Шухевича 30, 31
  • вул. Сержанта Мельничука 16
  • вул. Сумська
  • вул. Тараса Шевченка 11, 13
  • вул. Чумацький Шлях 87-123А, 125-129
  • вул. Ярослава Мудрого 8А
  • пров. Герцена 3-9Б
  • пров. Гарматний 3-22
  • пров. Калиновий 3-9А
  • пров. Криворізький 2/2-18
  • пров. Крюківський
  • пров. Урожайний 3-20
  • туп. Урожайний 1-12.

З 8.00 до 18.00

  • вул. Антона Чехова 1/13-35/9
  • вул. Давида Кострова 4-47/11
  • вул. Івана Багряного 31/16
  • вул. Івана Дзюби 2/3
  • вул. М. Березовського
  • вул. Насосна
  • вул. Панаса Саксаганського 2/9-31
  • вул. Паризька 16/38, 18, 20/33
  • вул. Рєпіна 9/28-60/3
  • вул. Республіканська
  • вул. Ф. Мазуленка
  • вул. Христини Алчевської
  • вул. Художня
  • пров. Антона Чехова 3-7/26
  • пров. К. Ушинського
  • пров. Насосний.

З 8.00 до 17.00 (реалізація договорів приєднання)

  • вул. Вадима Пугачова 4А-21
  • просп. Свободи 85Д.
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Автор: Руслана Горгола
Теги: планові відключення графік відключень Полтаваобленерго
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