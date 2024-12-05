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У Кременчуці для третьокласників провели просвітницький захід про булінг

Сьогодні, 10:41 Переглядів: 215

 Діти дізналися про види булінгу, способи боротьби з ним та відповідальність

4 грудня ювенальний прокурор Кременчуцької окружної прокуратури разом зі старшим інспектором сектору ювенальної превенції відвідали учнів третього класу Кременчуцького ліцею № 17 «Вибір» імені М. Г. Неленя. Захід був присвячений темі булінгу. Про це «Кременчуцький Телеграф» дізнався від прокуратури.

 

Під час зустрічі представники прокуратури та поліції розповіли дітям про ознаки булінгу, його види, шляхи подолання та відповідальність за цькування. Учні дізналися, як діяти, якщо вони стали свідками булінгу, та як відрізнити його від звичайного конфлікту.

Також діти переглянули короткометражний відеоролик «Булінг: мультфільм, який допоможе запобігти цькуванню серед дітей».

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Автор: Руслана Горгола
Теги: прокуратура ювенальна поліція булінг
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