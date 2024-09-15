Кременчуцькі легкоатлети стали призерами на чемпіонаті Полтавщини

Вихованці Кременчуцької дитячо-юнацької спортивної школи № 1 вибороли 8 медалей на чемпіонаті Полтавської області з легкоатлетичних метань. Про це повідомили у пресслужбі Кременчуцької міської ради 15 вересня.
Результати кременчуцьких спортсменів:
Загалом у змаганнях взяли участь 60 спортсменів з Лохвиці, Кременчука, Миргорода, Лубен та Пирятину.
Спортсменів готували: заслужений тренер України Вікторія Козлова, Майстер спорту України міжнародного класу Андрій Голівець та тренер Катерина Шайдова.
Нагадаємо, У Кременчуці відзначили олімпійців, паралімпійців і їх тренерів.
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