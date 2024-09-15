Кременчуцькі легкоатлети стали призерами на чемпіонаті Полтавщини

Сьогодні, 16:20 Переглядів: 92

Загалом у змаганнях взяли участь 60 спортсменів з Лохвиці, Кременчука, Миргорода, Лубен та Пирятину

Вихованці Кременчуцької дитячо-юнацької спортивної школи № 1 вибороли 8 медалей на чемпіонаті Полтавської області з легкоатлетичних метань. Про це повідомили у пресслужбі Кременчуцької міської ради 15 вересня. Результати кременчуцьких спортсменів: Штовхання ядра: Рєзнікова Анастасія — 1 місце, Голік Поліна та Шлендик Єгор — 2 місце, Грак Катерина — 3 місце, Грак Марія та Федоренко Владислав — 4 місце;

Метання списа: Грак Марія та Рєзнікова Анастасія — 1 місце, Голік Поліна — 2 місце;

Метання диска: Шлендик Єгор — 2 місце, Федоренко Владислав — 3 місце. Загалом у змаганнях взяли участь 60 спортсменів з Лохвиці, Кременчука, Миргорода, Лубен та Пирятину. Спортсменів готували: заслужений тренер України Вікторія Козлова, Майстер спорту України міжнародного класу Андрій Голівець та тренер Катерина Шайдова. Нагадаємо, У Кременчуці відзначили олімпійців, паралімпійців і їх тренерів.

Автор: Телеграф

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