Дівам у бізнесі щаститиме, у Козерогів можливі зриви і великі невдачі: гороскоп на 16-21 вересня

Сьогодні, 15:10 Переглядів: 324

ОВЕН (21.03-20.04).

Розумнi навантаження необхiднi будь-якому органiзму. Не втрачайте активностi, дiйте самостiйно. Вашi фiнанси залежать вiд ваших рiшень i вчинкiв. Гарний настрiй допоможе зберегти нормальну атмосферу в сiм`ї.

ТIЛЕЦЬ (21.04-21.05).

Прагнiть уникати рiзких струсiв i нервувань. Особливих труднощiв з грошима ви не вiдчуєте. Кiнець тижня сприятливий для вирiшення сiмейних проблем.

БЛИЗНЮКИ (22.05-21.06).

Позитивнi емоцiї допоможуть подолати слабкiсть i невпевненiсть в собi. З грошима вам не щастить, але якщо ви уважнi i доброзичливi до близьких людей, вам буде вдома добре i затишно.

РАК (22.06-23.07).

Без надмiрностей! Ваш фiзичний стан в нормi. Успiх залежить вiд розсудливостi i стриманостi. Робота пiде нормально. У сiм`ї може вiдчуватися якась напруженiсть.

ЛЕВ (24.07-23.08).

Смiливо берiться до роботи. Ви повнi сил, до того ж вам супроводить успiх. Складнощiв i неприємностей з грошима можна не побоюватися. Будьте уважнiшi у спiлкуваннi з близькими людьми.

ДIВА (24.08-23.09).

Тиждень досить сприятливий для бiзнесу. Вашi зусилля принесуть хорошi плоди в майбутньому. Не поспiшайте «тiкати» з дому i тиждень пройде спокiйно i щасливо.

ТЕРЕЗИ (24.09-23.10).

Не варто спокушати долю — експериментувати i пускатися в ризикованi авантюри. Хороший тиждень для активної дiяльностi. Витрачена енергiя не пропаде дарма i збереже доброзичливу атмосферу в будинку.

СКОРПІОН (24.10-22.11).

Не варто спокушати долю i ставити експерименти зi своїм органiзмом. Вам щастить, але не треба забувати i про обережнiсть. Будьте розторопнi — не запiзнiться! Ваша сiм`я — ваша опора.

СТРIЛЕЦЬ (23.11-21.12).

Рiзких спадiв i пiдйомiв не буде. Покладайтеся на свої сили, не намагайтеся стрибнути вище за свою голову. Активна дiяльнiсть принесе заслуженi доходи. Обстановка будинку залежить вiд вашого настрою i поведiнки.

КОЗЕРIГ (22.12-20.01).

Дотримуйтеся звичайного ритму життя, iнакше можливi зриви i великi невдачi. Не берiть на себе велику вiдповiдальнiсть. На сiмейному небосхилi — мiнлива хмарнiсть, а в повiтрi витає напруженiсть.

ВОДОЛІЙ (21.01-19.02).

Керуйтеся своєю iнтуїцiєю i здоровим глуздом. Не розраховуйте на везiння в дiлових зустрiчах. Можливi рiзнi перешкоди i збої. У сiм`ї все залежить вiд вас.

РИБИ (20.02-20.03).

Можливi перепади самопочуття. Фiнанси у повному порядку. Будьте готовi до найрiзноманiтнiших труднощiв. Атмосфера в сiм`ї багато в чому залежить вiд вашої розсудливостi.