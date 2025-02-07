Учора на Кременчуччині зіткнулися два автомобілі: постраждав один із водіїв

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Учора, 6 лютого, близько 17.00 поблизу села Вереміївка на Кременчуччині сталася дорожньо-транспортна пригода. Про це інформують у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.

За даними правоохоронців, на дорозі зіткнулися Daewoo lanos із 28-річним водієм за кермом та вантажним автомобілем Ford Transit, яким керував мешканець Кобеляк.

Внаслідок аварії водій легковика травмувався — його госпіталізували до лікарні.

Поліція порушила кримінальне провадження за ч. 1 статті. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

Наразі усі причини та обставини аварії встановлюють правоохоронці.

Нагадаємо, днями в аварії на трасі Київ – Харків постраждали троє людей, серед них дитина.