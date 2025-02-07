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Бюджет Кременчука недоотримує від деяких місцевих заправок 2,3 мільйона гривень за оренду землі

Сьогодні, 16:00 Переглядів: 115

 

Найбільше коштів не доплачує заправка UPG на Київській

Бюджет Кременчука недоотримує близько 2 мільйонів 300 тисяч гривень від оренди землі деякими заправками, що територіально знаходяться у місті. Про це стало відомо на засіданні постійної депутатської комісії з питань екології, регулювання земельних відносин, містобудування та архітектури 7 лютого.

Питання про те, що заправки сплачують не всю вартість оренди, піднімалося на одному з останніх засідань сесії міської ради. Тоді мер міста Віталій Малецький доручив представникам земельної комісії та управлінню земельних ресурсів вивчити це питання.

Сьогодні ж під час комісії зібрану інформацію. Як зазначив депутат Олександр Роженко, бюджет Кременчука у повному обсязі не отримує кошти від оренди землі через те, що заправки не укладають із містом додаткові угоди.

— Різниця виходить близько 2 мільйонів 300 тисяч гривень на рік. Із цієї суми приблизно половина припадає на заправку під брендом UPG, що знаходиться на вулиці Київській. Це майже 1 мільйон 200 тисяч. Під цю заправку виділено 1,63 га землі, — наголосив Роженко.

Також додаткові угоди із містом не уклали заправки BVS, SOCAR, ОККО і Motto. Решта недоотриманих коштів припадає на них. 

— Більшість із цих заправок потужні, площа під ними невелика, і суми там теж незначні. Чому вони це ігнорують і не укладають додаткові угоди — мені не зрозуміло. І тоді виходить, що ті АЗС, які працюють у місті, знаходяться не в рівних умовах. Бо деякі підприємства справно сплачують оренду, — додав Роженко.

Тобто нині заправки сплачують 5% оренди, а після укладання додаткових угод мали б платити 12%.

— Вони взагалі повинні мовчки платити, і ще й доплачувати за те, що ми їм дозволяємо працювати в місті, — заявив голова комісії, депутат Сергій Порчирян.

Він також додав, що усю цю інформацію на найближчій сесії представлять депутатам та міському голові. І вже тоді у цьому напрямку робота продовжиться.

Нагадаємо, на одній із попередніх земельних комісій депутати обговорили борг у понад 600 тис. грн за оренду землі під палацом культури «КрАЗ».

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Автор: Яна Гудзь Джерело фото: psm7.com
Теги: заправки Кременчук оренда землі гроші
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